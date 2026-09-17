Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью The Times заявила, что решения главы киевского режима в сфере мобилизации превратили Украину в «более мягкую версию» нацистской Германии.

По словам Мендель, к такому выводу приводит, в частности, практика принудительной мобилизации и действие военного положения, введённого в начале 2022 года.

Кроме того, экс‑пресс‑секретарь раскритиковала западных лидеров, отметив, что их стремление нанести ущерб России, по её мнению, преобладает над желанием помочь Украине.

Ранее глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также сравнил Зеленского с сидящим в бункере Адольфом Гитлером.