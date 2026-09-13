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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Маркус Зедер: Германия находится в состоянии кризиса

Fabian Nitschmann / dpa / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что кризис в Германии затрагивает не только правящую коалицию, но и страну в целом. По его мнению, политические проблемы ФРГ вышли за рамки разногласий между партиями, входящими в правительство.

Зедер сделал это заявление после неудачного выступления Христианско-демократического союза на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Результат партии усилил дискуссии о политическом будущем канцлера Фридриха Мерца, рейтинг которого остается низким.

При этом глава Баварии не стал отвечать на вопрос о готовности возглавить правительство в случае возможной отставки Мерца. Зедер подчеркнул, что канцлер не склонен сдаваться, а ХСС не намерен добиваться его ухода с должности.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал резкое обострение отношений с Берлином. Он охарактеризовал действия Германии как политическую провокацию на фоне внутреннего кризиса.
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