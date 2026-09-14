Макрон заявил о новом способе запретить соцсети детям до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти нашли способ ввести запрет на социальные сети для детей младше 15 лет с учётом требований французского и европейского законодательства. Об этом пишет KP.RU.

Как отметил глава французского государства, правительство уже уведомило Еврокомиссию о новых документах.

«Мы дойдем до конца», — написал Макрон, подчеркнув, что намерен ограничить доступ детей и младших подростков к соцсетям.

Предыдущую версию законопроекта в середине августа отклонил Конституционный совет. После этого Макрон поручил правительству Себастьяна Лекорню подготовить новое решение с учётом замечаний и норм европейского права.

Французский президент рассчитывает добиться вступления запрета в силу до завершения своего пребывания в Елисейском дворце в мае. Для этого законопроекту предстоит пройти парламент на фоне бюджетных дебатов.