Глава «Росатома» Алексей Лихачев подробно проинформировал президента России Владимира Путина о сотрудничестве госкорпорации с Соединенными Штатами в области мирного атома. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

По словам Лихачева, президент сам поднял эту тему в ходе беседы.

Путин прибыл в Шэньчжэнь во вторник для участия в саммите АТЭС. Ожидается, что на полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Деловой саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 17-18 ноября. В нем участвуют руководители 12 стран объединения. По итогам встречи будет принята Шэньчжэньская инициатива, которую представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС 18-19 ноября.