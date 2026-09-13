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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Лидер АдГ Вайдель выступила за депортацию военнообязанных украинцев

Andreas Gora / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что военнообязанные украинцы, которые находятся на территории ФРГ, должны вернуться на родину.

«Совершенно очевидно, мы должны закрыть наши границы. Нелегальная миграция более неприемлема, и мы должны применять закон и право. А это значит, что мы обязаны по закону депортировать лиц, подлежащих высылке из страны», - сказала она в интервью YouTube-каналу AUF1.

По словам лидера АдГ, на родину должны вернуться граждане Сирии, а также более миллиона украинцев, которые получают гражданское пособие.

«Все это больше невозможно финансировать. Эти украинцы тоже должны вернуться. Прежде всего, военнообязанные - молодые украинские мужчины призывного возраста», - сказала Вайдель.

Она также заявила, что в случае прихода к власти АдГ помощь Украине будет остановлена, а Киеву предъявят «значительные требования по возврату средств».

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин мог бы помочь Киеву связаться с украинскими мужчинами призывного возраста, находящимися в стране.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что недовольство Германии тем, как Украина расходует выделенные ей деньги, может накопиться и привести к отказу Берлина помогать Киеву. 
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Политикафинансирование УкраиныАДГвоеннообязанные украинцыВайдель
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