КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Северная Корея 12 сентября осуществила пуск нескольких баллистических ракет, пишет Yonhap.

По данным агентства, траектория полёта была направлена в сторону Японского моря. Пролетев примерно 250 километров, боеприпасы упали в акватории моря.

Ракетный запуск был произведён спустя сутки после завершения пятидневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии в рамках операции Freedom Edge. Маневры проходили в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

Ранее ВМС КНДР приняли на вооружение новый эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хён». Церемония состоялась 6 сентября в порту Вонсан при участии лидера страны Ким Чен Ына.