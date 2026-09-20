Китай выступил против новых санкций США в отношении России

Китай выступил против нового закона США, предусматривающего ужесточение санкций в отношении России и расширение ограничений против Ирана. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя Министерства коммерции КНР.

По словам китайского чиновника, Пекин последовательно выступает против так называемых вторичных и односторонних санкций, если они не одобрены ООН и не имеют оснований в международном праве.

Китайское правительство заявило, что будет пристально наблюдать за дальнейшими шагами американской администрации. При этом Китай оставляет за собой право предпринять все необходимые действия для защиты своего суверенитета и национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Индия приняла к сведению принятие Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана и заявила о готовности принять необходимые меры для защиты своих интересов.