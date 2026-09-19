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Кириенко: в РФ возможностей для молодежи больше, чем в других странах

Игорь Харитонов / АиФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В России создано множество возможностей для молодежи, в других странах такого нет, заявил на фестивале «Разгон» в Национальном центре «Россия» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В других государствах нет такого количества возможностей, которые благодаря решениям нашего президента Владимира Путина созданы для школьников, студентов, для молодежи в России», - приводятся его слова в Telegram-канале НЦ "Россия".

Кириенко указал на особое место сообщества «Разгон» в этой системе возможностей.

«Это высокие технологии, космос и сельское хозяйство, театр, история, патриотика», - добавил он.

Фестиваль студенческого сообщества «Разгон», приуроченный ко Всемирному дню русского единения, стартовал в воскресенье, 19 сентября, на площадке Национального центра «Россия». Он объединил порядка 1,2 тыс. школьников и студентов из разных российских регионов. Проект «Разгон» представляет собой сообщество для поддержки и развития инициативной молодежи, оно помогает реализовывать креативные проекты.
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Политикакириенковозможности для молодежифестиваль Разгон
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