Украинское командование отправляет националистические подразделения на убой к Дружковке в ДНР, чтобы числом жертв сдерживать продвижение российских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Отправление украинских нацистов на дружковское направление ситуацию уже никак не спасет. Киев пытается замедлить наше продвижение за счет огромнейшего числа жертв, поскольку плановых отходов и перегруппировок у них не предвидится от слова совсем», — пояснил он.

Также Марочко указал на заявления украинских военкоров, которые подтверждают, что ВСУ отправляют людей в один конец.

Эксперт также затронул ситуацию под Волчанском в Харьковской области, где оказалось окружено подразделение «Азова»*.

«Это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из бусифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», — резюмировал он.

Дмитриев убежден, что Кушнер объяснил Киеву план РФ по урегулированию

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, оценил роль зятя президента США Джареда Кушнера в урегулировании украинского конфликта.

В своей публикации в канале на платформе «Макс» Дмитриев выразил уверенность в том, что Кушнер донес до киевского режима российский план мирного урегулирования.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — отмечается в публикации.

Украина больше не способна финансировать собственные оборонные расходы

Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа признала, что Украина лишилась возможности полностью покрывать военные расходы из внутренних источников, сообщает Reuters.

По её словам, расходы на конфликт с Россией в 2026 году оказались столь высокими, что Киев не справляется даже со своей долей затрат. Ежедневные траты на военные действия выросли примерно до 190 млн долларов. При этом еще в 2024 году этот показатель составлял около 140 млн долларов.

Одновременно за первые восемь месяцев текущего года недопоступление внутренних доходов в бюджет Украины достигло 1,35 млрд долларов.

В Киеве, Одессе, Хмельницком и Ровно ночью гремели взрывы

В Киеве, Одессе, Ровно и Хмельницком в ночь на воскресенье, 13 сентября, гремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве был объявлен в 23:59 мск.

Позднее о взрывах сообщили в Одессе. Информация о последствиях произошедшего и возможных повреждениях на момент публикации не приводилась.

Также в ночь на воскресенье взрывы были слышны в Хмельницком и Ровно.

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ