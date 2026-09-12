Иран унизил США и Израиль в Красном море: главная новость войны 12 сентября



Повстанцы-хуситы с помощью военных советников Ирана и предоставленного Исламской Республикой вооружения захватили ключевой йеменский порт Моха в Красном море. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов проанализировал сложившуюся ситуацию и объяснил, смогут ли США и Израиль справиться с полученным ударом и ответить на него.

«Захват порта Моха в Красном море хуситами стал очень болезненным ударом для Израиля и США. Основной маршрут получения энергоносителей для Израиля лежит через порт Эйлат в Красном море. Для Соединённых Штатов удар менее болезнен, однако одномоментное перекрытие Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов радикальным образом меняет цены на энергоресурсы, а следовательно, и на топливо, и на бензин на мировом рынке. Перед выборами в США это очень болезненный удар по американским гражданам, избирателям», — объяснил он.

По словам Шаповалова, как-либо повлиять на сложившуюся ситуацию Израиль и США не могут, даже понимая, что за хуситами стоит Иран.

«Израиль и Соединённые Штаты будут наносить удары по хуситам, но эти удары абсолютно неэффективны. Никакой пользы от них нет. Это уже проходили неоднократно. То же самое касается Ирана. У Соединённых Штатов нет оружия, которое было бы эффективным в данном случае. Израиль также ничего не может сделать», — сказал политолог.

Собеседник издания указал на то, что в сложившейся ситуации в выигрыше оказался Иран, который в результате конфликта с США и Израилем упрочил свои позиции на Ближнем Востоке.

«На Ближнем Востоке произошло радикальное изменение геополитического ландшафта. В результате нападения США и Израиля на Иран он, по сути, превращается в региональную сверхдержаву», — сказал он и добавил, что в своем стремлении продавить Иран Израиль и США вырастили себе сильного противника.

Захват порта Моха становится не просто локальной победой хуситов, а стратегическим поражением Вашингтона и Тель-Авива. Контроль над Баб-эль-Мандебским проливом в сочетании с иранским влиянием на Ормузский пролив создает беспрецедентное давление на мировые рынки энергоносителей. Иран, вопреки расчетам своих противников, не только не ослаб, но и укрепился в роли региональной сверхдержавы, тогда как США и Израиль демонстрируют неспособность изменить ситуацию военными методами.