Председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского, ранее отстраненного от исполнения обязанностей, лишили судейского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.

«Общее собрание судей дало согласие привлечь судью Богдана Свенчковского к уголовной ответственности за деяния, связанные с злоупотреблением во время работы в качестве первого заместителя генерального прокурора», - говорится в сообщении суда.

Решение об этом было принято 18 ноября по запросу прокуратуры. Собрание судей также постановило снизить зарплату Свенчковского на 50 процентов. При этом было отклонено ходатайство о задержании и аресте председателя КС.

Решение о лишении судейского иммунитета было принято в отношении заместителя Свенчковского Бартоломея Соханьского. Его обвиняют в деянии, «связанном с невыполнением обязанностей путем недопущения надлежащим образом избранных судей Конституционного суда», а также постоянном нарушении трудового законодательства. Зарплату Соханьского решено урезать на 25 процентов.

Ранее сообщалось, что Свенчковского обвиняют в использовании шпионского ПО Pegasus и Hermes, превышении полномочий и воспрепятствовании работе других судей, а также нарушения их трудовых прав. Соханьскому вменяют создание препятствий для выполнения судьями их должностных обязанностей.

Напомним, в начале ноября в Польше случился кризис вокруг Конституционного суда, многие члены которого были назначены при предыдущем правительстве. Представители власти во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от исполнения обязанностей Свенчковского и Соханьского, а Анна Корвин-Петровская объявила себя исполняющей обязанности председателя КС.