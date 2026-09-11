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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Глава MI5: Великобритании угрожают опасные государства-драконы

istockphoto.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Великобритании угрожают террористы и «государства-драконы» (крупные мировые державы). Об этом заявил глава Службы безопасности страны MI5 Кен Маккаллум в своей статье для Independent.

В своём тексте Маккаллум сославлся на экс-директора ЦРУ Джеймса Вулси, который метафорично называл угрозы Вашингтону «змеями и драконами».

«После окончания холодной войны директор ЦРУ Джеймс Вулси говорил о том, что Запад "победил огромного дракона", но столкнулся с "ошеломляющим разнообразием ядовитых змей"… Мы теперь сталкиваемся с худшим из обоих миров», — говорится в статье.

Глава MI5 не уточнил, какие конкретно страны он относит к «государствам-драконам». Маккаллум добавил, что риски терактов с массовыми жертвами все еще сохраняются и террористическая угроза стоит в одном ряду со стратегическими вызовами безопасности.

Маккаллум предупредил, что Лондон больше не сможет полагаться на старые методы борьбы с угрозами. К новым вызовам, помимо открытых военных действий, руководитель контрразведки причислил саботаж, политическое вмешательство и кибератаки.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что Украина хотела «втянуть» Великобританию в военный конфликт с Россией при помощи терактов.
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