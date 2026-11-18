Конфликт между НАТО и РФ не является неизбежным, считает главком объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

«Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее время», - заявил он в беседе с газетой Stampa.

Гринкевич, который присутствовал на прошедших в столице ОАЭ переговорах с участием российской, американской и украинской делегаций, высказался за прямой диалог между Европой и РФ и подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации для разрешения возможного недопонимания.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что РФ не угрожает Европе и не хочет воевать с ней, но готова к этому. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в случае нападения ЕС на РФ этот конфликт будет очень коротким.