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Гавришко объяснила, зачем Зеленскому нужны ультраправые из Европы

www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

При Владимире Зеленском Украина стала местом сбора зарубежных неонацистов, превратившись  в идеологическую лабораторию для европейских ультраправых, заявила украинский историк Марта Гавришко.

«В стране открыто проводятся неонацистские и неофашистские слеты. … И здесь встает очевидный вопрос: неужели такие мероприятия могут проходить без ведома и разрешения властей», - написала она в статье на платформе Substack.

Историк считает, что появление на Украине зарубежных ультраправых организаций выгодно Зеленскому, поскольку они могут быть источником мотивированных боевиков для украинской армии, испытывающей острый дефицит личного состава.

Ранее в США рассказали, как нацисты влияют на Зеленского.
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