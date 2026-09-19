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Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

Сюжет Выборы-2026
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
© АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
© АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
© АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
© АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
© АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
© АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
© АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
© АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
© АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
© АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
© АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
© АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
© АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
© АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
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