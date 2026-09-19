Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.