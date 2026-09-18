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Первый день голосования на выборах в Госдуму в Москве

Сюжет Выборы-2026
На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.
Все избирательные участки закончили работу в 20:00.
Цифровая инфраструктура столицы работает безупречно, позволяя москвичам голосовать максимально комфортно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что техника функционирует в штатном режиме и никаких сбоев не наблюдается.
За первые сутки более двух миллионов человек предпочло современные цифровые технологии, воспользовавшись возможностью голосовать электронно.
Всего в Москве в первый день проголосовали 2 миллиона 274 тысячи человек.
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве продолжатся 19,20 сентября. Избирательные участки откроются в субботу, в 8.00. .
Иностранные гости из Ирана, ЮАР, Уганды, Киргизии и Абхазии остались под огромным впечатлением от масштабов цифровой демократии. Международные наблюдатели лично оценили технологическое оснащение участков и отметили соблюдение всех регламентов.
Абсолютная прозрачность процедуры гарантирована круглосуточным мониторингом в Общественном штабе и вниманием независимых наблюдателей.
На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.
На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Все избирательные участки закончили работу в 20:00.
Все избирательные участки закончили работу в 20:00.
© АиФ / Игорь Харитонов
Цифровая инфраструктура столицы работает безупречно, позволяя москвичам голосовать максимально комфортно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что техника функционирует в штатном режиме и никаких сбоев не наблюдается.
Цифровая инфраструктура столицы работает безупречно, позволяя москвичам голосовать максимально комфортно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что техника функционирует в штатном режиме и никаких сбоев не наблюдается.
© АиФ / Валерия Мартыненкова
За первые сутки более двух миллионов человек предпочло современные цифровые технологии, воспользовавшись возможностью голосовать электронно.
За первые сутки более двух миллионов человек предпочло современные цифровые технологии, воспользовавшись возможностью голосовать электронно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Всего в Москве в первый день проголосовали 2 миллиона 274 тысячи человек.
Всего в Москве в первый день проголосовали 2 миллиона 274 тысячи человек.
© АиФ / Игорь Харитонов
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве продолжатся 19,20 сентября. Избирательные участки откроются в субботу, в 8.00. .
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве продолжатся 19,20 сентября. Избирательные участки откроются в субботу, в 8.00. .
© АиФ / Валерия Мартыненкова
Иностранные гости из Ирана, ЮАР, Уганды, Киргизии и Абхазии остались под огромным впечатлением от масштабов цифровой демократии. Международные наблюдатели лично оценили технологическое оснащение участков и отметили соблюдение всех регламентов.
Иностранные гости из Ирана, ЮАР, Уганды, Киргизии и Абхазии остались под огромным впечатлением от масштабов цифровой демократии. Международные наблюдатели лично оценили технологическое оснащение участков и отметили соблюдение всех регламентов.
© АиФ / Юлия Федотова
Абсолютная прозрачность процедуры гарантирована круглосуточным мониторингом в Общественном штабе и вниманием независимых наблюдателей.
Абсолютная прозрачность процедуры гарантирована круглосуточным мониторингом в Общественном штабе и вниманием независимых наблюдателей.
© АиФ / Виолетта Бурлакова
На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.
На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Все избирательные участки закончили работу в 20:00.
Все избирательные участки закончили работу в 20:00.
© АиФ / Игорь Харитонов
Цифровая инфраструктура столицы работает безупречно, позволяя москвичам голосовать максимально комфортно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что техника функционирует в штатном режиме и никаких сбоев не наблюдается.
Цифровая инфраструктура столицы работает безупречно, позволяя москвичам голосовать максимально комфортно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что техника функционирует в штатном режиме и никаких сбоев не наблюдается.
© АиФ / Валерия Мартыненкова
За первые сутки более двух миллионов человек предпочло современные цифровые технологии, воспользовавшись возможностью голосовать электронно.
За первые сутки более двух миллионов человек предпочло современные цифровые технологии, воспользовавшись возможностью голосовать электронно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Всего в Москве в первый день проголосовали 2 миллиона 274 тысячи человек.
Всего в Москве в первый день проголосовали 2 миллиона 274 тысячи человек.
© АиФ / Игорь Харитонов
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве продолжатся 19,20 сентября. Избирательные участки откроются в субботу, в 8.00. .
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве продолжатся 19,20 сентября. Избирательные участки откроются в субботу, в 8.00. .
© АиФ / Валерия Мартыненкова
Иностранные гости из Ирана, ЮАР, Уганды, Киргизии и Абхазии остались под огромным впечатлением от масштабов цифровой демократии. Международные наблюдатели лично оценили технологическое оснащение участков и отметили соблюдение всех регламентов.
Иностранные гости из Ирана, ЮАР, Уганды, Киргизии и Абхазии остались под огромным впечатлением от масштабов цифровой демократии. Международные наблюдатели лично оценили технологическое оснащение участков и отметили соблюдение всех регламентов.
© АиФ / Юлия Федотова
Абсолютная прозрачность процедуры гарантирована круглосуточным мониторингом в Общественном штабе и вниманием независимых наблюдателей.
Абсолютная прозрачность процедуры гарантирована круглосуточным мониторингом в Общественном штабе и вниманием независимых наблюдателей.
© АиФ / Виолетта Бурлакова
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