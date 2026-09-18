Первый день голосования на выборах в Госдуму в Москве

На избирательных участках Москвы завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. В течение дня известные артисты активно голосовали, подавая пример остальным. Музыкант Игорь Бутман тоже проголосовал в первый день, электронно.