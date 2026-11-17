Германия совместно с Норвегией направят $300 млн на приобретение вооружений американского производства для Украины. В их число войдут и управляемые ракеты, предназначенные для зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующую информацию 17 ноября обнародовал глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

По его утверждению, помощь Украине нельзя рассматривать как благотворительность. Эти слова политика приводит издание Berliner Zeitung.

Поставки будут осуществляться по программе Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL). Данный механизм даёт государствам — членам НАТО возможность закупать оружие у США, чтобы затем передавать его Киеву. Имеются в виду, в частности, те виды вооружений, которые отсутствуют на европейском рынке. Как правило, один пакет в рамках PURL предполагает поставки на сумму порядка $500 млн. ФРГ к настоящему моменту приняла участие в пяти подобных закупках.

Помимо этого, в Берлине готовятся к тому, чтобы интегрировать ракеты Iris-T в системы ПВО Норвегии. Кроме того, Украине планируется передать новые радиолокационные станции, а также боеприпасы, предназначенные для истребителей F-16 и беспилотных аппаратов. Писториус, со своей стороны, призвал партнёров ускорить оказание военной помощи Киеву. Особый акцент, по его мнению, следует сделать на усилении украинской противовоздушной обороны до того, как наступит зима.

16 ноября газета The New York Times проинформировала о том, что Киеву приходится расходовать ракеты для комплексов Patriot экономно. Причина — запасы опасно иссякли на фоне развернувшегося кризиса в сфере средств ПВО. Соединённым Штатам приходится придерживать часть боеприпасов на случай ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Европейские же партнёры, в свою очередь, сталкиваются с трудностями при покупке новых ракет.