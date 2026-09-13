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Франция извинилась перед США за критику ситуации с правами человека

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Франция извинилась перед США за критику Вашингтона в связи с ситуацией с правами человека. Постоянное представительство страны при ООН в Женеве выразило сожаление из-за публикации, сделанной в конце июля.

Тогда французская миссия раскритиковала США за голосование против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В Париже заявили, что разногласия касались конкретного голосования, а не приверженности США защите прав человека.

После июльской публикации американские делегаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления французского дипломата. Кроме того, Вашингтон заморозил выдачу агремана кандидату на пост посла Франции в США Орельену Лешевалье.

В Госдепартаменте США заявили, что приняли к сведению позицию французской стороны и готовы продолжать сотрудничество с Парижем.

Ранее администрация США призвала американские космические компании отказаться от участия в саммите в Париже, организованном при участии президента Франции Эммануэля Макрона. 
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ПолитикаООНправа человекамеждународные отношенияВашингтонФолькер ТюркСШАФранция
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