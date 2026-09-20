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Финский политик Мема осудил атаку ВСУ на градирню АЭС-2 в Курской области

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал атаку беспилотника ВСУ на градирню Курской АЭС-2. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X*.

Политик отметил, что Евросоюз игнорирует преступные действия киевского режима. Мема подчеркнул, что такая позиция создаёт угрозу.

«ЕС продолжает закрывать глаза на атаки Украины на атомные электростанции, подвергая опасности всю Европу», — написал член партии.

Он также обратил внимание, что основными поставщиками оружия, которое ВСУ применяют для нанесения подобных ударов, являются именно западные страны.

Напомним, атака на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 была совершена украинскими формированиями 17 сентября. При падении дрон сдетонировал. В пресс-службе государственной корпорации «Росатом» уточнили, что удар причинил незначительные повреждения, которые не повлияли на работу объекта. Уточнялось, что энергоблок функционирует в штатном режиме на полной мощности, и радиационный фон остается в пределах нормы, которая соответствует естественным показателям.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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ПолитикаКурская АЭСпреступления киевского режимаАрмандо Мемаатаки беспилотников ВСУФинляндияУкраинаКурская областьЕвропа
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