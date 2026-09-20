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«Интересно». Олешко голосовал дистанционно, но все равно пришел на участок

Сюжет Выборы-2026
Вадим Ковалев и Александр Олешко.
Вадим Ковалев и Александр Олешко. / Эдуард Кудрявицкий / АиФ

Совсем немного остается до окончания голосования на выборах депутатов в Госдуму — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и голосование на участках проходят в штатном режиме. Кибератаки на электронную систему при этом продолжаются, но не представляют опасности — все они успешно отражаются. Корреспонденты aif.ru работают на участках в Москве, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, во МГИКе — и передают с места событий.

«Реагируем на каждое обращение»

«Мы постоянно в контакте с наблюдателями, которые находятся на участках, с экспертами в штабе, с юристами. Каждое поступившее к нам обращение просматриваем, максимально внимательно оцениваем и даем обратную связь», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

За ходом голосования в штабе следят волонтеры, на участках тоже работают наблюдатели. От них не ускользнет ни одно нарушение.

«Голосование продолжается, избиратели голосуют, система работает. Масштабные хакерские атаки продолжаются, воздействовать пытаются на систему электронного голосования и систему электронных списков избирателей. Противник применяет изощренные способы. Мы с этим сталкивались ранее, ничего страшного в этом нет», — отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Александр Олешко посетил участок для голосования.
Александр Олешко посетил участок для голосования. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Посмотреть, как всё устроено

Пока голосование не подошло к концу, оценить работу Общественного штаба по наблюдению за выборами приехал народный артист РФ Александр Олешко.

Он рассказал, что еще вчера воспользовался ДЭГ и проголосовал дистанционно.

«Я проголосовал онлайн, решил идти в ногу со временем, и все равно пришел на участок, потому что мне было очень интересно посмотреть, как все устроено», — отметил артист.

Олешко добавил, что уровень организации выборных процессов в Москве крайне высок, и он восхищен тем, как налажена работа. Артист признался, что с юности придерживается активной гражданской позиции и никогда не игнорирует столь важный для государства процесс, как выборы.

Третий день голосования на выборах: обстановка на участках в Москве

Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь. © АиФ / Юлия Федотова
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. © АиФ / Юлия Федотова
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей. © АиФ / Юлия Федотова
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке. © АиФ / Юлия Федотова
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно. © АиФ / Юлия Федотова
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59. © АиФ / Юлия Федотова
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт. © АиФ / Юлия Федотова

Третий день голосования на выборах: обстановка на участках в Москве

Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь. © АиФ / Юлия Федотова
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. © АиФ / Юлия Федотова
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей. © АиФ / Юлия Федотова
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке. © АиФ / Юлия Федотова
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно. © АиФ / Юлия Федотова
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59. © АиФ / Юлия Федотова
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт. © АиФ / Юлия Федотова

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