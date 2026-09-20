«Интересно». Олешко голосовал дистанционно, но все равно пришел на участок

Совсем немного остается до окончания голосования на выборах депутатов в Госдуму — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и голосование на участках проходят в штатном режиме. Кибератаки на электронную систему при этом продолжаются, но не представляют опасности — все они успешно отражаются. Корреспонденты aif.ru работают на участках в Москве, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, во МГИКе — и передают с места событий.

«Реагируем на каждое обращение»

«Мы постоянно в контакте с наблюдателями, которые находятся на участках, с экспертами в штабе, с юристами. Каждое поступившее к нам обращение просматриваем, максимально внимательно оцениваем и даем обратную связь», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

За ходом голосования в штабе следят волонтеры, на участках тоже работают наблюдатели. От них не ускользнет ни одно нарушение.

«Голосование продолжается, избиратели голосуют, система работает. Масштабные хакерские атаки продолжаются, воздействовать пытаются на систему электронного голосования и систему электронных списков избирателей. Противник применяет изощренные способы. Мы с этим сталкивались ранее, ничего страшного в этом нет», — отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Александр Олешко посетил участок для голосования. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Посмотреть, как всё устроено

Пока голосование не подошло к концу, оценить работу Общественного штаба по наблюдению за выборами приехал народный артист РФ Александр Олешко.

Он рассказал, что еще вчера воспользовался ДЭГ и проголосовал дистанционно.

«Я проголосовал онлайн, решил идти в ногу со временем, и все равно пришел на участок, потому что мне было очень интересно посмотреть, как все устроено», — отметил артист.

Олешко добавил, что уровень организации выборных процессов в Москве крайне высок, и он восхищен тем, как налажена работа. Артист признался, что с юности придерживается активной гражданской позиции и никогда не игнорирует столь важный для государства процесс, как выборы.