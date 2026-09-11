Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
679

Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую признали иностранным агентом

Министерство юстиции РФ
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Бывшая участница телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская* была включена в реестр иностранных агентов. Об этом стало известно из публикации Министерства юстиции РФ.

«Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — гласит сообщение на сайте ведомства.

Как заявляет Минюст, Мереминская также распространяла «недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике».

Мереминская* эмигрировала из РФ весной 2022 года, сейчас она работает в издании The Insider**.

Отметим, что ведомство исключило из реестра публициста и YouTube-блогера Евгения Понасенкова. Такое решение было принято «в связи с утратой признаков иностранного агента». Статус иноагента был присвоен Понасенкову в апреле 2022 года.

*внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

**издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, признано нежелательной организацией на территории РФ
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаМинистерство юстиции РФреестр иностранных агентовпередача Что Где КогдаЕвгений ПонасенковЕкатерина Мереминскаяпризнали иноагентом
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть