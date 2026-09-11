Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую признали иностранным агентом

Бывшая участница телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская* была включена в реестр иностранных агентов. Об этом стало известно из публикации Министерства юстиции РФ.



«Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — гласит сообщение на сайте ведомства.



Как заявляет Минюст, Мереминская также распространяла «недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике».

Мереминская* эмигрировала из РФ весной 2022 года, сейчас она работает в издании The Insider**.



Отметим, что ведомство исключило из реестра публициста и YouTube-блогера Евгения Понасенкова. Такое решение было принято «в связи с утратой признаков иностранного агента». Статус иноагента был присвоен Понасенкову в апреле 2022 года.



*внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

**издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, признано нежелательной организацией на территории РФ