Президент Франции Эммануэль Макрон является идеологическим противником России, как и его ближайшие соратники. Об этом расскзал в комментарии aif.ru военный эксперт, бывший сотрудник спецслужб Франции Николя Чинкуини.

По словам экс-силовика, он был уволен со службы после того, как поддержал движение «Желтых жилетов».

Ранее, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Эмманюэля Макрона в попытке использовать тезис о нарастающей российской угрозе для срыва президентских выборов 2027 года.

По словам Филиппо, глава Франции фактически «ведёт подготовку к аннулированию голосования». Поводом стала пресс-конференция Макрона, где он заявил о росте гибридных рисков для Европы со стороны России и привёл в пример инцидент с беспилотником в Лейпциге. Политик назвал такие заявления возмутительными.

Военный эксперт Николя Чинкуини в беседе с aif.ru дал резкую характеристику французскому лидеру.

«Макрон во Франции никогда не был особенно популярен, но дважды избирался на президентский пост. Он использовал и злоупотреблял инструментами, которые предоставляет ему Пятая республика, — а она когда-то создавалась под фигуру масштаба Шарля де Голля, а не под Эммануэля Макрона».

По словам Чинкуини, со временем он ещё больше разочаровался в Макроне:

«Он умеет льстить национальному тщеславию большинства французов и всегда будет пользоваться поддержкой тех, кто сакрализует институты», — заметил эксперт.

По мнению Чинкуини французский президент участник группы влияния, радикально настроенной на вражду с Россией.

«Он участник могущественного сговора между европейскими плутократами и американскими неоконсерваторами. Приверженец устаревшего атлантизма (идея о тесном сотрудничестве между Северной Америкой и Западной Европой- ред.) По этой причине он яростный противник России».

Так же специалист назвал политику Макрона родственной петенизму. Под этим понимают подчинения сильному агрессору, капитуляции ради сохранения остатков государственности или личного порядка. Название происходит от фамилии маршала Анри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство с 1940 по 1944 год

Инцидент, о котором упомянул Макрон, произошёл 5 августа в охраняемой зоне грузовых авиаперевозок аэропорта Лейпцига. Сотрудник обнаружил БПЛА, оснащённый взрывчатым веществом. Власти Германии связали происшествие с действиями России, однако подтверждений не представили. В Москве инцидент расценили как грубо сфабрикованную провокацию. Президент Владимир Путин указал на отсутствие у Берлина доказательной базы для обвинений в адрес РФ и предположил, что подобные выпады обусловлены острыми внутриполитическими трудностями в Германии.