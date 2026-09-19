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Экс-разведчик Чинкуини раскрыл, что ждет Макрона после отставки

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Michtof / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Французский экс-разведчик и военный эксперт Николя Чинкуини в беседе с aif.ru рассказал, что ждет президента Эммануэля Макрона после завершения второго срока. По его мнению, глава Франции уже не сможет существенно изменить ситуацию на Украине, а его будущее после ухода с поста предсказуемо и бесславно.

Экс-разведчик опирается на проверенные прогнозы.

«По завершении второго президентского срока он автоматически станет членом Конституционного совета. Согласно заслуживающим доверия прогнозам, он мог бы возобновить прибыльную карьеру в частном секторе или претендовать на новые должности в Европе, становящейся всё более федеративной».

По словам эксперта, воинственная риторика Макрона не подкреплена реальными возможностями страны.

«После всех проявлений его воинственности с 2022 года я едва ли вижу, что худшего он мог бы сделать в отношении Украины. Французские военные возможности не соответствуют его притязаниям. Ему останется лишь заниматься пиаром и совершать провокации, чтобы попытаться сплотить других против России».

Чинкуини признался, что фигура Макрона глубоко повлияла на его собственную жизнь.

«Эммануэль Макрон — фигура, которая глубоко значила для меня. До его первого избрания в 2017 году я был капитаном Национальной полиции. Из-за моей поддержки „жёлтых жилетов“ в 2020 году меня исключили из её рядов. Он глубоко изменил моё понимание Франции. Раньше я жил в Париже, а с тех пор нашёл свой рай на Корсике».

Эммануэль Макрон, избранный в 2017 году и переизбранный в 2022-м, по конституции не может баллотироваться на третий срок подряд. Выборы 2027 года уже сейчас становятся предметом ожесточённых споров: оппозиция, включая лидера «Патриотов» Флориана Филиппо, обвиняет Макрона в попытках использовать тему российской угрозы для срыва голосования.
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