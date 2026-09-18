Экономист Твердохлеб назвал перспективные сферы сотрудничества России и США

Северный морской путь, энергетика, Арктика и редкоземельные металлы входят в число перспективных направлений сотрудничества России и США, рассказал «ФедералПресс» экономист Юрий Твердохлеб.

По его словам, эти темы уже обсуждались на российско-американских переговорах, однако развитию совместных проектов мешают политические разногласия и действующие санкции.

Твердохлеб считает, что снятие ограничений было бы выгодно обеим странам. По его оценке, санкции нарушают устойчивые экономические связи и создают издержки не только для России, но и для их инициаторов.

Экономист также связал заинтересованность США в возможном сотрудничестве с ситуацией на энергетическом рынке. По его словам, рост цен на углеводороды и нефтепродукты усиливает нагрузку на американскую экономику.

При этом Твердохлеб отметил, что на ситуацию влияют и другие факторы, в том числе события на Ближнем Востоке.