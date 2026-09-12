Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
531

Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен отдает Зеленскому деньги французских граждан

Philipp von Ditfurth / dpa / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Французский политик, лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон‑Эньян выступил с резкой критикой решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений.

В своём обращении в соцсети X политик указал на плачевное состояние французской экономики.

«У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны», — подчеркнул политик.

Дюпон‑Эньян также отметил, что Евросоюз расходует деньги на чужие конфликты, одновременно требуя от населения «ещё больше жертв».

Ранее  французский политик, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также заявил, что курс властей Германии на поддержку Украины является безумным и доведет до беды.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Политика
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть