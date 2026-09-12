Французский политик, лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон‑Эньян выступил с резкой критикой решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений.

В своём обращении в соцсети X политик указал на плачевное состояние французской экономики.

«У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны», — подчеркнул политик.

Дюпон‑Эньян также отметил, что Евросоюз расходует деньги на чужие конфликты, одновременно требуя от населения «ещё больше жертв».

Ранее французский политик, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также заявил, что курс властей Германии на поддержку Украины является безумным и доведет до беды.