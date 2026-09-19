Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что вера в Великобританию на сегодня сохранилась лишь у мигрантов.

«Только мигранты верят в Соединенное Королевство», - написал он на своей странице в соцсети X*.

Таким образом он отреагировал на слова британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который в интервью СМИ заявил, что утратил веру в свою страну.

Ранее Дмитриев заявил, что проводимая Лондоном миграционная политика является самоубийственной.

Напомним, в августе в Великобританию прибыла небольшая лодка с 230 нелегальными мигрантами на борту. Это число успешно пересекших Ла-Манш и доплывших до Британии на одном судне мигрантов стало рекордным.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.