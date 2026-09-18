CNN: американские военные едва не начали конфликт с Китаем из-за ИИ

Американские вооруженные силы едва не спровоцировали вооруженный конфликт с Китаем из-за ложного аналитического отчета, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.



Инцидент произошел весной 2026 года на Ближнем Востоке. Поводом для эскалации стало поступившее сообщение о том, что китайское грузовое судно якобы перевозит компоненты для ядерной программы.



На основании полученных данных американское командование приступило к подготовке перехвата судна и подняло в воздух военную авиацию. Вооруженные подразделения уже готовились к высадке на борт, однако операцию отменили в последний момент после перепроверки сведений.



Расследование установило, что ошибочный доклад составил аналитик Командования специальных операций с применением чат-бота, неверно определившего характер груза.



По словам источников, любая силовая акция против китайского корабля могла перерасти в полноценное военное противостояние между государствами.