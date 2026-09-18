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CNN: американские военные едва не начали конфликт с Китаем из-за ИИ

Neil Milton / GLOBAL LOOK
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Американские вооруженные силы едва не спровоцировали вооруженный конфликт с Китаем из-за ложного аналитического отчета, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Инцидент произошел весной 2026 года на Ближнем Востоке. Поводом для эскалации стало поступившее сообщение о том, что китайское грузовое судно якобы перевозит компоненты для ядерной программы.

На основании полученных данных американское командование приступило к подготовке перехвата судна и подняло в воздух военную авиацию. Вооруженные подразделения уже готовились к высадке на борт, однако операцию отменили в последний момент после перепроверки сведений.

Расследование установило, что ошибочный доклад составил аналитик Командования специальных операций с применением чат-бота, неверно определившего характер груза.

По словам источников, любая силовая акция против китайского корабля могла перерасти в полноценное военное противостояние между государствами.
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ПолитикаконфликтКитайСШАБлижний Восток
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