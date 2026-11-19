Новогодняя елка в 2027 году — это не просто традиция, а возможность сыграть на контрасте между привычным праздничным блеском и спокойной, фактурной эстетикой. Год Огненной Козы диктует свои правила: меньше мишуры, больше натуральных материалов и теплых оттенков. Дизайнер интерьера Михаил Дудченко рассказал aif.ru, как сделать елку стильной и уместной в 2027 году.

Общие принципы: воздух вместо нагромождения

«Прежде чем перейти к символике года, стоит запомнить главное правило, которое работает независимо от восточных календарей, — поясняет эксперт. — Современная елка тяготеет к легкости и возможности рассмотреть каждое украшение. Дизайнеры советуют не перегружать дерево декором: свободное пространство между ветками позволяет игрушкам „дышать“ и выглядит дороже, чем плотно увешанное деревце». Почему новогодние украшения появляются уже в ноябре? Подробнее

Какие новогодние игрушки вешать на елку в год Огненной Козы?

Коза — знак земли и огня, существо, ценящее уют, гармонию и естественность. Поэтому елка 2027 года должна быть теплой, тактильной и немного «домашней», даже если вы выбираете сдержанный современный стиль, советует дизайнер интерьера.

Цвета. Палитра года строится вокруг оттенков, которые создают ощущение спокойного достатка. Терракот, охра, медный, бордовый и алый — это цвета Огненной стихии, но без агрессии. Золотой добавляет праздничности, а теплый зеленый и оливковый связывают композицию с природой и ростом. Натуральные оттенки — песочный, карамельный, кофейный — работают как база, на которой яркие акценты не выглядят пестро.

Формы. Острые, колючие формы в год Козы лучше отложить в сторону. Шары, колокольчики, банты, каплевидные подвески — все это создает мягкий, спокойный силуэт. Фигурки коз и овечек становятся главным талисманом года, а изображения зайца и свиньи — дружественных Козе знаков — добавляют символический слой. Подковы уместны как универсальный символ удачи, не привязанный к конкретной традиции. С ёлкой и без. Как на Руси и в СССР отмечали Рождество и Новый год Подробнее

Материалы. Козе близка натуральная фактура: лен, хлопок, необработанное дерево, керамика, бумага. Стекло и пластик допустимы, но их должно быть меньше, чем «теплых» материалов. Вместо глянцевых шаров выбирайте матовые, вместо пластиковых фигурок — деревянные или тканевые.

«Мой практический совет на 2027 год: сделайте акцент на текстуре, а не на блеске, — рекомендует Михаил Дудченко. — Матовые шары, деревянные фигурки, тканевые банты, гирлянда с теплым желтым светом — и елка будет выглядеть дорого и спокойно, как того и требует год Козы. И не бойтесь пустоты между ветками: Коза — не про плотность и нагромождение, а про воздух и свободу».

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