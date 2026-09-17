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«Источник жизни». На фестивале молодёжи показали интерактивную экспозицию

Сюжет Национальные проекты
Министерство сельского хозяйства РФ

В Екатеринбурге завершается Международный фестиваль молодёжи. Минсельхоз России представил на нём экспозиции «Источник жизни». Пространство объединяет семь тематических зон, посвящённых сельскому хозяйству и заботе об экологии. Его площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Стенд осмотрела Министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Современное, технологичное, интересное

Экспозицию открывает тема воды — главного элемента жизни и сельского хозяйства. Сориентироваться на площадке гостям помогают интерактивные персонажи-гиды Пшеничка и Колосок. Они помогут спланировать индивидуальный маршрут и организуют познавательный квест. В программе — расчёт своего водного следа, тестирование знаний о природе нашей страны, знакомство с цифровой версией Красной книги, а также виртуальное путешествие по природным уголкам страны с помощью VR-технологий. Они позволяют рассмотреть ландшафты в формате 360 градусов. 

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Отдельная зона выставки посвящена Байкалу. Пространство оформлено так, чтобы погрузить в атмосферу сибирского леса. Например, здесь размещены живые ели, мох, камни и деревянные спилы. Эффект присутствия усиливают панорамные экраны. Центральное место занимает напольный медиаэкран — он воссоздаёт иллюзию прозрачной байкальской воды, по которой плывёт нерпа. 

«Мы хотели показать сельское хозяйство таким, какое оно есть сегодня: современным, технологичным и по-настоящему интересным. Здесь можно поуправлять комбайном, увидеть в работе робота и беспилотный трактор, заглянуть внутрь современной фермы и понять, из чего сегодня складывается урожай. А складывается он из множества современных технологий и, конечно, большого труда миллионов специалистов», — отметила Оксана Лут.

Она добавила, что в агропромышленном комплексе (АПК) сегодня нужны инженеры, биотехнологи и селекционеры, ветеринары, программисты и специалисты по работе с данными. Оксана Луг выразила надежду, что для кого-то знакомство с экспозицией станет первым шагом к будущей профессии. 

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Почва и урожайность 

Нацпроект «Продовольственная безопасность» помогает готовить кадры для АПК. Благодаря ему в разных регионах страны открываются агротехклассы. На фестивале погрузиться в современные аграрные технологии школьники могут в интерактивной зоне экспозиции «Растим». 

Здесь наглядно показывают, как устроено современное сельское хозяйство: есть теплица с цифровым мониторингом болезней растений и роботизированным сбором урожая, человекоподобный робот, агродрон и беспилотный трактор «Донтех». Посетители могут попробовать себя в роли механизатора с помощью симулятора комбайна. А метеостанция и цифровая аналитика позволят оценить состояние посевов и спрогнозировать урожайность.

В этой части экспозиции также представлены образцы российских почв. Посетители сравнят, как развиваются растения при разных технологиях выращивания, а также поймут, за счёт чего современные методы селекции позволяют быстрее выводить сорта с нужными свойствами. О связи научных достижений прошлого и сегодняшних аграрных практик рассказывают цифровые образы российских учёных Николая Вавилова, Климента Тимирязева и Василия Докучаева — они делятся историями о своих открытиях и вкладе в развитие сельского хозяйства страны.

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Как рождается продукт

В зоне «Заботимся» гости узнают, как устроено современное животноводство. С помощью интерактивной модели можно «заглянуть» на ферму и проследить, какой путь проходит молоко от животного до потребителя. Цифровой атлас даёт возможность детально изучить анатомию сельскохозяйственных животных и птицы. Среди экспонатов — роботизированная система доения, а также технология компьютерного зрения: она сканирует корову и в автоматическом режиме определяет её основные параметры.

Зона «Кормим» раскрывает тему готовой продукции. Здесь посетители видят весь её путь — от выращивания сырья и переработки до попадания на стол. Пространство наполнено ароматом свежей выпечки, а ещё здесь проходят дегустации российского мороженого, хлеба и других продуктов. Узнать больше о производстве молока и сыра, стандартах качества и принципах сбалансированного питания помогают игровые форматы. 

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Завершают маршрут интерактивная карта международного сотрудничества в сфере АПК и площадка аграрного образования. Гости могут узнать, в какие страны Россия поставляет продукцию и агротехнологии, а также познакомиться с направлениями подготовки в аграрных вузах и получить информацию о поступлении. В лектории проходят встречи с представителями науки, бизнеса и образовательных организаций.
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