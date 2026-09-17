Государство и бизнес. В Минстрое России обсудили благоустройство городов

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 17 сентября прошёл круглый стол «Бизнес и развитие комфортной городской среды: практика, возможности и новые форматы взаимодействия». Участники обсудили форматы сотрудничества исполнительной власти, крупного бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для создания и развития комфортной городской среды.

Общая задача

В мероприятии поучаствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, а также финалисты премии «Наш вклад» за формирование комфортной городской среды, которая проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Круглый стол открыл Ирек Файзуллин. Он заявил о необходимости перехода от точечных преобразований к системной работе, подчеркнул, что каждый парк, сквер или набережная должны стать частью комплексного развития территорий, и особо выделил роль бизнеса в этой работе. Кроме того, министр отметил, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который с прошлого года включен в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стал по-настоящему народным.

«Во Всероссийском голосовании за лучшие объекты благоустройства приняли участие десятки миллионов жителей России, отобрано почти 2 тысячи проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов, более 81,5 тысячи территорий благоустроили по всей стране», — сказал он.

По словам Ирека Файзуллина, комфортная городская среда перестала быть исключительно зоной ответственности государства. Это общая задача, где у каждого участника есть своя роль, свои компетенции и возможности. В качестве примера успешного развития территорий министр привёл города Росатома — всего их 31, там работают предприятия госкорпорации. Благодаря высокому уровню проектов благоустройства, подготовленных Росатомом, эти города успешно привлекают финансирование для их реализации. Он также сказал, что средства, вложенные в благоустройство, социальную инфраструктуру, создание точек притяжения, — стратегическая инвестиция в устойчивость городов и своих предприятий.

Длительное партнёрство

Алексей Ересько отметил, что отрадно наблюдать, как в развитии пространств участвует не только крупный, но и средний бизнес, проявляя неравнодушие к месту, где они живут. По его словам, реализация объектов благоустройства, выигравших государственное финансирование, часто «выходит за рамки гранта», поэтому софинансирование важно для успешной реализации.

Заместитель министра призвал представителей бизнес-сообщества включаться в проекты благоустройства уже на этапе разработки технической документации, а затем участвовать в эксплуатации объекта. Такое длительное партнёрство выгодно как для города, так и для предпринимателя.

Участники круглого стола обсудили механизмы государственно-частного партнёрства и внесли предложения по его совершенствованию. Вице-президент «ЭН+Груп» Виктор Конопацкий, в частности, предложил снизить порог входа для соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который предусматривает государственную поддержку только для объектов, стоимость которых превышает 750 миллионов рублей, на федеральном уровне. Таким образом, по словам Конопацкого, в проекты можно будет вовлечь больше представителей бизнеса.

Развитие городской среды

В середине сентября стартовал третий сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой!», который Министерство проводит совместно с АНО «Национальные приоритеты». За два сезона на него подано более 3,5 тысячи заявок от студентов из 75 регионов, 128 стали финалистами. Конкурс является площадкой для профессионального роста молодых архитекторов и урбанистов. Лучшие проекты уже реализуются в Донецкой Народной Республике, Волгоградской и Нижегородской областях.

Поговорили и об особенностях преобразования территорий северных городов, а также о привлекательности благоустроенных общественных пространств для молодёжи — основного ресурса роста и развития этих городов в будущем. Заседание завершила София Малявина. Она отметила высокую популярность нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«За продолжение национального проекта высказались 98% опрошенных. Это, безусловно, результат совместной работы государства и бизнеса. И здесь хочу отметить премию „Наш вклад“, которой мы отмечаем лидеров в области социальной ответственности по всем нацпроектам, по всем целям национального развития, обозначенным президентом. Только в 2025-2026 году экспертный отбор успешно прошёл 41 социальный проект по развитию комфортной городской среды», — заключила она.