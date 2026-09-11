Работа с онлайн-сервисами. Сертификаты безопасности защищают данные россиян

Российские сертификаты безопасности помогают защищать персональные и платежные данные пользователей при работе с привычными онлайн-сервисами. Они дают браузеру убедиться, что человек заходит на настоящий сайт, а информация передается по защищенному соединению.

Стабильность и защита

Благодаря сертификатам сохраняется стабильный доступ к необходимым российским ресурсам, даже если зарубежный сертификат уже не действует. Развитие надежной цифровой инфраструктуры и безопасных онлайн-сервисов ведётся по национальному проекту «Экономика данных».

С 2022 года в России действуют национальные сертификаты безопасности. Они обеспечивают стабильную и защищённую работу российских онлайн-сервисов, даже если иностранные удостоверяющие центры перестанут их обслуживать либо аннулируют ранее выданные сертификаты. Это особенно важно для ресурсов, где пользователи вводят персональные и платёжные данные — в частности, для сайтов банков.

При использовании иностранных браузеров, включая Google Chrome, Safari и Microsoft Edge, отечественный сертификат может не распознаваться автоматически. В таком случае сайт может не открыться или браузер предупредит пользователя о небезопасном соединении. Для корректной работы российских ресурсов на устройство можно установить сертификаты Минцифры. Пользователям «Яндекс Браузера» делать это отдельно не требуется: необходимые сертификаты уже поддерживаются браузером.

Инструкция по скачиванию

Установить сертификаты можно на устройства с Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Пошаговые инструкции доступны на Госуслугах. Также их можно получить у Робота Макса: для этого достаточно написать в чат «Установка сертификатов Минцифры» и выбрать свою операционную систему.

Для работы с российской цепочкой доверия необходимо установить два сертификата — корневой и выпускающий. Если сертификаты устанавливались ранее, важно следить за их актуальностью: они могут обновляться. В частности, по актуальной на 1 сентября 2026 года рекомендации пользователям ранее установленных сертификатов необходимо добавить новые — корневой и выпускающий — сертификаты, чтобы сохранить безопасный доступ к ресурсам, использующим актуальную цепочку доверия.

Установка российских сертификатов не мешает работе зарубежных сайтов: ресурсы с иностранными сертификатами продолжат открываться в обычном режиме. При этом скачивать сертификаты рекомендуется только из официального источника — с Госуслуг и устанавливать их в соответствии с инструкцией для конкретной операционной системы.