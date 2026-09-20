Перелом осени. Когда в Москве выпадет первый снег в 2026 году

Сентябрьское тепло в столице постепенно уступает место осенней прохладе. Синоптики прогнозируют скорое снижение температур. А когда же москвичам ждать первого мокрого снега? С этим вопросом aif.ru обратился к руководителю центра «Метео» Александру Шувалову.

Сентябрьские рекорды

Температурный режим в последние дни сентября, как отметил синоптик, сохранится на уровне выше климатической нормы.

«Ожидаем, что в пятидневку с 21 по 25 сентября столбики термометров днем будут держаться в районе 16-18 градусов тепла, а ночью — в диапазоне 8-10 градусов выше ноля, — объяснил он. — К началу октября похолодает, но не сильно. Согласно прогнозу, в период с 28 сентября по 2 октября в дневные часы ждем до 12-14 градусов, ночью — до 6-8 градусов. Да, будет дождливо, но при этом температурный фон окажется существенное выше нормы — в среднем на 2-4 градуса».

По-настоящему осенней погоды до наступления октября не предвидится, подчеркнул Шувалов.

«Весь север перекрыт и перекрыт достаточно сильно. Обширный циклон садится на Баренцевом море, и он прикроет Московский регион от вторжения холода из Арктики. Тем не менее, из-за сильного ветра достанется Мурманской и Архангельской областям», — обратил внимание специалист. Успеть до холодов. Что сделать в саду осенью, чтобы сэкономить время весной Подробнее

Предвестники зимы

Ощутимый перелом в погоде, включая начало снегопадов, может наступить ближе к концу первой декады октября. Но, несмотря на грядущую волну холода, автомобилисты могут не спешить в автосервисы. Осадки будут носить кратковременный характер: снежок быстро растает, а постоянный снежный покров ляжет на столичные улицы гораздо позже.

«Осадки, вообще говоря, хуже прогнозируются, чем температуры, особенно на длинном горизонте. Сегодня нельзя сказать наверняка, когда москвичам ждать первого снега. Скорее всего, это будет позже средних климатических сроков, то есть не раньше середины октября. Все остальное — гадание на кофейной гуще», — отметил Шувалов.