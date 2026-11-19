От тургеневской «снежной бури» до «сволочи с неба», которую невзлюбил Чуковский, и рекордных 78 сантиметров снежного покрова в 1993/94 годах — предлагаем читателям историю московских снегопадов.

Снег и городская власть

В 1819 году сильный снегопад осложнил жизнь Москвы — его выпало столько, что службы не справлялись со снегоочисткой даже у стен Кремля. Московскому обер-полицмейстеру пришлось направить рапорт генерал-губернатору А. П. Тормасову, чтобы восстановить порядок уборки.

В 1876 году городская управа утвердила правила зимнего содержания улиц. В постановлении было сказано: «Зимою ухабы выравнивать и всякую нечистоту очищать, с тротуаров сметать снег, очищать оледенелость и усыпать оныя песком ежедневно».

Голоса классиков

Письмо Ивана Тургенева Полине Виардо, написанное в Москве зимой 1867 года, сохранило живую картину снежной бури: «Снежная буря с самого утра бушует, плачет, стонет, воет на унылых улицах Москвы — ветви деревьев под моими окнами сплетаются и извиваются, словно грешницы в аду, сквозь этот шум доносится грустный звон колоколов...»

В том же письме Тургенев добавлял: «Здесь совсем глухая зима, сугробы, снега страшные». Вот как воспринимали московскую зиму во второй половине XIX века!

Корней Чуковский в дневнике 1923 года описал уже не пушистые сугробы, а грязную городскую слякоть: «Погода на улице подлая: с неба сыплется какая-то сволочь, в огромном количестве, и образует на земле кашицу, которая не стекает, как дождь, и не ссыпается в кучи, как снег, а превращает все улицы в сплошную лужу».

Зимний день в Москве. 1951 г. Фото: РИА Новости/ Михаил Озерский

Эпичный снегопад 1956 года

Главархив Москвы хранит решение Моссовета о неотложных мерах по уборке снега после большого снегопада зимой 1956 года. Особенно тяжелым оказался октябрьский снегопад 1956 года: на площади в две тысячи гектаров лесопаркового пояса столицы оказались повалены и поломаны деревья. Архивный документ отмечал, что они «захламили лес, создали опасность появления вторичных лесных вредителей и возникновения очагов лесных пожаров».

Уборка московских улиц после снегопада. 1957 г. Фото: РИА Новости/ А. Агапов

Снежные рекорды недавнего прошлого

19 февраля 1966 года высота снежного покрова в Москве достигла 64 см. Этот показатель десятилетиями оставался максимальным: снежной зимой 2026 года синоптики сравнивали с ним сугробы — и те всё же оказались меньше.

Зима 1993–1994 годов остается главной снежной вехой Москвы: в конце февраля 1994 года высота снежного покрова достигла 78 см. По данным Гидрометцентра, самые высокие сугробы за последние 50 лет образовались именно тогда. Причём декабрь 1993-го и январь 1994-го были относительно мягкими, но затем погода резко изменилась и принесла мощные снегопады.

Сегодня московские снегопады измеряют не только в сантиметрах, но и в часах работы коммунальной техники, тоннах вывезенного снега и минутах, за которые город возвращает себе привычный ритм. Но суть зимней Москвы не изменилась: как и во времена Чехова, снег остается одновременно украшением столицы, испытанием для её улиц и поводом вспомнить, что даже самый обычный снегопад способен стать частью городской истории.