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«Заберу в будущее». Как московские волонтёры помогают на МФМ-2026

Избранные счастливчики отправились в Екатеринбург.
Избранные счастливчики отправились в Екатеринбург. Мосволонтер

Желающих полететь в столицу Урала, чтобы помочь на Международном фестивале молодёжи-2026 оказалось так много, что без отбора было не обойтись. В Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» даже открыли центр подготовки, добровольцы заполняли анкеты, осваивали онлайн-курсы и проходили собеседования, очное обучение. Избранные счастливчики отправились в Екатеринбург, и вот что они оттуда рассказывают.

МФМ-2026. Фото: Мосволонтер

«Мы помогаем на постройках в городе и на площадке фестиваля, информируем участников и других волонтёров о предстоящих событиях, отвечаем на всевозможные вопросы. И помогаем найти потерявшиеся вещи», — поделилась деталями своей работы волонтёр из столицы Вера Жигачева.

А ещё на фестивале хватает сюрпризов. 

«Когда мы просто прогуливались со знакомой по улице, к нам подбежал иностранный участник из Китая и подарил кулоны на удачу, это было очень приятно и неожиданно. Также каждый вечер гости из Латинской Америки устраивают мастер-классы по танцам. Всегда очень весело за этим наблюдать и хочется присоединиться», — рассказывает Вера.
МФМ-2026. Фото: Мосволонтер

Еще одна москвичка Татьяна Жеволюкова — менеджер команды протокола. По ее словам, в столичной делегации больше 230 человек, задачи у каждого разные. Но несмотря на сложный график, есть большие плюсы в такой работе. Например, общение с иностранцами. Татьяна за эту неделю, как и другие, рассчитывает подтнуть на фестивале знания по иностранному языку. 

«Мы встречаем иностранные делегации в аэропортах и на вокзалах, сопровождаем на экскурсии. У нас нет нормированного графика, потому что мы работаем с почётными гостями. Этот опыт координации и общения я заберу с собой в будущее», — говорит Татьяна.

МФМ-2026. Фото: Мосволонтер

Всем по душе

Всего москвичи помогают по 17 функциональным направлениям: встречают делегации, работают в протоколе, управляют потоками гостей, помогают в службе заботы, создают атмосферную программу, отвечают за транспорт и лингвистическую поддержку. Волонтёры получают брендированную экипировку, а в свободное время для них организована культурно-досуговая программа.

Среди тех, кто прошёл отбор, есть и «серебряные» волонтёры. Розе Агишевой 76 лет, она участвовала в Олимпиаде в Сочи и ЧМ-2018. Семейная пара Татьяны Зыковой и Сергея Шишкина помогает с 2021 года, на их счету почти три тысячи часов. Анна Самсоненкова награждена знаком «Волонтёр Москвы» и имеет более 10 тысяч волонтёрских часов.

МФМ - 2026.
МФМ-2026. Фото: Мосволонтер

Георгий Цветков учится в МГИМО и сопровождает делегации как атташе. «Для меня фестиваль — это возможность соединить добровольческий опыт с профессией», — говорит волонтер. 

Московские волонтёры на МФМ-2026

Московские волонтёры на МФМ-2026
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МоскваВолонтерство, помощь СВОмолодежьЕкатеринбургволонтерыМФМ-2026Мосволонтёр
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