Вдохновлять и вдохновляться. Соцбизнес развивается в креативных индустриях

По данным Минэкономразвития, креативный сектор в России растёт в 4 раза быстрее, чем экономика в целом. По итогам прошлого года его вклад в ВВП страны достиг 4,2 %, или 8,26 триллиона рублей. Развивают сектор не только ИТ-гиганты и модные бренды. Весьма успешны оказываются и социальные предприниматели, в чём убедился корреспондент «АиФ».

На стыке двух сфер

Москва входит в десятку регионов — лидеров по количеству социальных предприятий, их сейчас в городе 387. Часть из них связана с креативной сферой.

«Социальное предпринимательство часто пересекается с креативными индустриями. Компании возрождают традиционные промыслы, дают рабочие места людям из уязвимых категорий, ведут культурно-просветительскую деятельность. В настоящий момент в сфере креативных индустрий в Москве работает 58 предприятий, что составляет 15 % от общего количества социальных предприятий столицы», — рассказала директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева.

Фонд решил познакомить журналистов с несколькими такими предприятиями.

Использовать пять органов чувств

В «Музее темноты», работающем в торговом центре «Ривьера», незрячие и слабовидящие гиды помогают посетителям по-новому «взглянуть» на город: с помощью слуха, осязания, обоняния и вкуса.

В абсолютную темноту ведёт коридор с плотными чёрными шторами. Заходишь за первые — оказываешься в полумраке, заходишь за вторые — мрак сгущается. Завесы чередуются, и свет исчезает совсем. Ничего не видно, а спокойный голос гида говорит: «Это квартира». И тут же даёт задание — найти компьютерную мышку, телефон и зеркало.

В финале экскурсии гид Лариса провела небольшой мастер-класс по шрифту Брайля. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

В первые минуты хочется вцепиться в краешек обеденного стола, к которому нас подвели, и не шевелиться. Но страх понемногу отступает, начинаешь потихоньку изучать пространство на ощупь. Вдруг кто-то из группы радостно выкрикивает: «Кажется, это мышка!» И мы слышим узнаваемые щелчки по её клавишам.

Едва привыкаешь к обстановке, как пора переходить из квартиры на улицу. Здесь пешеходный переход. Преодолеть его кажется серьёзным испытанием. Ждёшь звуковой сигнал светофора, под ногами чувствуешь рельефную плитку. Точно знаешь, что она жёлтая, ведь столько раз видел её на улице, но только сейчас понимаешь, каково это — переходить дорогу, когда полагаешься лишь на ощущения от шагов. Собираешься с силами, переходишь и попадаешь на рынок.

Нужно выбрать овощи для супа. Вот круглая капуста — определяется по характерным рельефным листам. Вот что-то гладкое, размером с ладонь — а-а-а, это мытый картофель. И тут он выскальзывает и падает куда-то во тьму. Незрячий гид тут же говорит: «Не страшно, сейчас подниму». И буквально через секунду картофелина снова оказывается в твоей руке. Ловишь себя на мысли, что никогда не сделал бы это так быстро!

Финальная локация — бар. Здесь гостей угощают напитками и закусками, которые нужно угадать на вкус. Оказывается, без привычной упаковки яблочный сок не так просто узнать. Да и сухарики «томат-зелень» почему-то совсем не похожи на то, что ты ожидал.

Наконец выходишь на свет. Снова проходишь через те самые шторы, только теперь с каждой из них света, наоборот, становится чуть больше. Выдыхаешь, радуешься ему и понимаешь, что нужно быть благодарным за то, что у тебя есть.

Музей уже стал достаточно популярным местом, отчасти благодаря сотрудничеству с фондом «Наше будущее», грант которого использовали на продвижение проекта в соцсети.

«Посетители — это семьи, пары, школьники, туристы. Сюда приходят шумные компании, здесь проводят тимбилдинги. Посещение музея становится необычным досугом и одновременно возможностью погрузиться в мир незрячих людей, лучше понять их опыт. Кроме того, в нашем музее можно узнать интересные научные факты о природе слепоты и её влиянии на особенности характера и поведения людей», — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью «Музея темноты» Ирина Русина.

«Особый» стиль

Теперь отправляемся на предприятие «Наивно? Очень» в центре дизайна Artplay. Здесь люди с особенностями ментального развития создают картины, дизайнерские товары и предметы интерьера. Ещё в 2014 году на грант фонда «Наше будущее» запустили линейку текстильной продукции, которая по сей день остаётся главным источником дохода.

На первом этаже небольшой магазинчик с посудой, декоративными тарелками, вазами, футболками и худи. Дизайн балансирует между детской непосредственностью и взрослой темой. Взгляд падает на одну из чашек с чёрно-белым рисунком — лошадь смотрит в окно на маленького человечка. И надпись: «Не бойся, я с тобой!» От этой глубокой простоты вдруг становится тепло.

Художник Роман трудится над новой серией картин о домашнем уюте и материнских хлопотах. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Поднимаемся в мастерскую — просторное творческое пространство. На стенах развешены большие картины с необычными сюжетами. Может, они и «неправильные» с точки зрения академической живописи, зато сразу берут эмоцией. Например, «Город» Романа Горшенина.

Композиция строится на контрасте тёмно-синего фона и пёстрой толпы людей. Кто-то поднёс к уху телефон, кто-то жестикулирует. В их образах есть доля иронии и наблюдения за городской суетой. Фон покрыт надписями разных размеров и цветов — фрагментами слов и словосочетаний вроде «такси», «пиво», «осторожно», «окно не работает». Шрифт небрежный, что усиливает ощущение шума, вывесок и случайных реплик.

«Наивно? Очень» не просто пространство, где нейроотличным людям дают возможность творить. Это полноценный проект с художественной студией, мастерскими, галереей и даже театральным направлением. Художники — полноценные сотрудники. Они получают зарплату, ведут свои серии, участвуют в планировании коллекций. А рядом всегда есть профессиональные мастера и психологи, которые не переделывают авторский почерк, а помогают раскрыть его и довести до продукта.

«В мастерской сейчас работают 15 особых художников от 20 до 45 лет. Они создают картины, часть из которых становится суперхитами и попадает в частные коллекции. При этом заработок даёт не только творчество. Они маркируют и упаковывают кружки, текстиль и другую продукцию, а также доставляют заказы покупателям интернет-магазинов», — объясняет руководитель мастерской Анастасия Лаврентьева.

Почувствовать, закрыв глаза

В одном из тихих дворов на Тверской спряталась парфюмерная студия Pure Sense. Бренд создала предприниматель Екатерина Зинченко в 2020 году. Компания выпускает духи-состояния, авторами которых являются незрячие люди. Каждый парфюм — это выражение определённого чувства: свободы, вдохновения, спокойствия, влюблённости.

Нас встречает почти вся команда: Екатерина, парфюмеры Анастасия и Мария. Есть ещё Александр, но он сейчас в Новосибирске — работает над новыми сочетаниями вдали от московской суеты.

Парфюмерный орган — это стол с полками, где расставлены ёмкости с ароматическими веществами для создания композиций. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

«В компании трудятся три незрячих парфюмера. Каждый аромат — самостоятельная работа одного автора, поэтому у наших специалистов формируется собственный узнаваемый почерк. Для нас важно, что незрячий человек в нашей команде — это не получатель помощи, а автор востребованного продукта. Покупатель выбирает аромат не из сочувствия, а потому что он ему нравится», — говорит Екатерина Зинченко.

Спрашиваем у Марии, автора аромата «Свобода», чем пахнет это неуловимое чувство. Её ответ — не список нот, а целая сцена: утро, распахнутое окно, звуки просыпающегося города, влажная кожа после душа. Мария ведёт нас через ощущения. Вдох — и накрывает потоком свежести, мурашки по коже. Выдох — чувствуешь свежескошенную траву, клевер, кипарис и ревень.

В соседней комнате расположилось сердце студии. Там стоит парфюмерный орган и шкаф с сотнями стеклянных флаконов с ароматическими эссенциями. Отмерить их точное количество на весах при создании композиции незрячим парфюмерам непросто, им помогает технолог Дарина. А когда формула готова, её отправляют в производство — на фабрику в подмосковном Дедовске.

Тонкая работа

Проект предпринимателя Вероники Казанцевой «Мадам Круже» стремится сломать устоявшийся стереотип о том, что кружево — это искусство для старшего поколения. Он привлекает к кружевоплетению внимание молодёжи. Аксессуары для модниц, в которых классическая техника сочетается с современным дизайном, создаёт команда из 20 мастериц, некоторые — с особенностями ментального развития. По словам Казанцевой, у них прекрасно развита мелкая моторика, необходимая для тонкой и кропотливой работы с кружевом.

Команда проекта создаёт стильные аксессуары: галстуки, кокошники, манжеты, воротнички-колье, клатчи, броши, браслеты и серьги из кружева. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Небольшое помещение со стеклянными витринами встречает строгой элегантностью. На них разложены ажурные воротники, ободки, серьги. Нити переплетаются друг с другом, образуя причудливые узоры. На вид кружево хрупкое, но в лёгкости кроется настоящая сила. Искусство его создания заключается не только в умении плести узоры, но и в правильном натяжении нити. Именно от него зависит, будет ли изделие упругим и крепким.

Нити используют разные. Есть металлизированные, из которых получаются воротники, похожие на массивные ожерелья. Понять, что это на самом деле кружево, издалека невозможно из-за обманчиво тяжёлого вида и сияния. Палитра серёг тоже обширная. Они стильные, подвесные, но очень лёгкие. Мочку не оттянут, праздничный образ делают выразительнее.

«Вологодское кружевоплетение на коклюшках (точёных палочках) — ремесло, которое позволяет создавать настоящие произведения искусства. Мы единственные в России, кто развивает эту технику в производственных масштабах. Мы стремимся внедрить кружево в современные тренды, вывести его на уровень высокой моды и сделать частью коллекций ведущих мировых дизайнеров», — поделилась Вероника Казанцева.