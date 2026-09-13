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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму РФ

Сюжет Выборы-2026
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут 18–20 сентября 2026 года. Об этом он написал в личном блоге в мессенджере «Макс».

Собянин отметил, что Госдума участвует в принятии законов и утверждении федерального бюджета, а также согласовывает кандидатуры председателя правительства и ряда министров. По его словам, результаты голосования влияют на решения, которые затрагивают повседневную жизнь граждан.

Отдельно мэр подчеркнул политический вес Москвы как крупнейшего города России. По его мнению, голос жителей столицы имеет значение только при условии их активного участия в выборах.

Говоря о политических предпочтениях, Собянин заявил, что большинство мест в Госдуме сейчас принадлежит «Единой России».

«И это является гарантией продолжения курса президента Владимира Путина на поступательное развитие страны. Поддержка «Единой России» крайне важна и для успешной реализации планов развития Москвы и повышения качества жизни жителей нашего города. Поэтому я прошу вас принять участие в выборах 18–20 сентября и отдать свои голоса за партию «Единая Россия» и ее кандидатов в одномандатных округах», – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее в Кремле заявили, что Россия примет все необходимые меры для противодействия готовящимся ЕС провокациям в отношении выборов в Госдуму.
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