До дома быстрее. Собянин сообщил об открытии еще одного участка МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) продолжает стремительно наращивать свой километраж. В четверг, 10 сентября, открылся его новый участок — двухполосная эстакада протяженностью 800 метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая дорога обеспечила москвичам нерегулируемый светофорами съезд с южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, а также беспрепятственно связывает диаметр с Южной рокадой.

«Благодаря искусственному сооружению перепробег машин на участке сократится почти вдвое, а время съезда с МСД на Каширское шоссе уменьшится в шесть раз — с шести минут до одной», — отметил Сергей Собянин.

Все для людей

Теперь благодаря появлению эстакады ожидается снижение нагрузки сразу на несколько участков. На Каспийскую улицу — примерно на 50%, на Каширское шоссе — около 8%. В целом интенсивность движения по новому участку прогнозируется высокая — свыше 6 тысяч автомобилей в сутки.

Появление эстакады улучшило транспортную доступность сразу четырех районов: Орехово-Борисова, Москворечье-Сабурова, Братеева и Царицына. Там проживает около 440 тысяч человек.

Сложная конструкция

Сама конструкция разделена на две части: первая собрана из металлических деталей с ортотропной плитой, а вторая — предварительно напряженного монолитного железобетона. Для того чтобы подход к эстакаде был более устойчивый, в дорожной насыпи установлены железобетонные подпорные стены.

Причем часть конструкции проходит прямо над железнодорожными путями МЦД-2. Чтобы сохранить комфорт для пассажиров ветки и сократить неудобства — строительство шло только в отведенные «окна».

По диаметру — быстрее

Напомним, что в рамках проекта уже построено около 2 километров дорог. Это и боковой проезд вдоль Каширского шоссе, и два съезда с основного хода и бокового проезда, а также подъездные дороги для обслуживания вышек сотовой связи и стационарных снегоплавильных пунктов. Там же, в районе Каширского шоссе, провели реконструкцию подземного пешеходного перехода. Сейчас он дополнен новой частью, а на внешней территории вокруг разбили газоны площадью 0,7 га.

Сам московский скоростной диаметр открыли в сентябре 2023 года. Трасса, проходящая через весь город, помогает значительно сокращать время проезда между районами. Добраться можно с севера на восток города, от Бусиновской развязки до трассы М-12, и до южной автодороги М-2 «Крым».

Каждый день по диаметру проезжает около 400 тысяч машин. Трасса, наряду с МКАД и Третьим транспортным кольцом, входит в тройку самых популярных дорог среди автомобилистов.