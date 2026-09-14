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Собянин: в Москве открылся один из лучших музеев транспорта в мире

Владимир Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Сергей Собянин открыл постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в историческом здании гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице. Экспозиция посвящена истории столичного транспорта от конки до беспилотников.

«Мы лет шесть назад создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была большой, поэтому решили передать под музей гараж Мельникова — монументальное здание, которому в этом году исполняется 100 лет. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире. Уверен, он будет популярен среди детишек, студентов, москвичей и гостей столицы», — сообщил Собянин в мессенджере «Макс».

Площадь музейного комплекса превышает 20 тыс. кв. м, что сравнимо с третью площади «Лужников». В его состав вошли постоянная экспозиция, мультифункциональное пространство «Клуб» на 800 кв. м, архивно-библиотечный центр с оцифрованным архивом более 50 тыс. единиц хранения, «Автолаборатория» с детским центром и реставрационной мастерской, кафе с мозаикой с фасада завода «Москвич», а также открытый зеленый двор для выставок и фестивалей.

Постоянная экспозиция площадью свыше 9 тыс. кв. м занимает два этажа гаража и включает 13 тематических зон. В ней представлено 53 оригинальных образца исторической техники, свыше 220 макетов ретротехники, более 500 артефактов и 946 единиц медиаконтента. Среди уникальных экспонатов — единственная конка 1872 года, трамвайный вагон БФ, метровагон В, полуторка ГАЗ-АА, троллейбус ТБЭС и грузовик МАЗ-200.

Здание гаража, построенное в 1929–1931 годах, имеет статус объекта культурного наследия. В ходе реставрации разобрали искажавшие облик пристройки, воссоздали витражное остекление и вернули зданию исторический вид.

После открытия музей сможет принимать до 10 тыс. человек в день, сообщил градоначальник.

С 15 сентября он работает со вторника по четверг с 10:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 21:00. Билет стоит 700 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников предусмотрена скидка 30%. Ожидается, что музей будут посещать свыше 500 тыс. человек в год.

Ранее Собянин рассказал, что Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России.
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