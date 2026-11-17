Двукратный победитель первенства России и мира по самбо среди юношей до 18 лет Александр-Шайн Квачантирадзе в разговоре с Aif.ru оценил уровень развития спортивной инфраструктуры в Москве, где созданы все условия для профессионального роста атлетов.

«Я не успел еще побывать на многих мировых аренах, но в Москве фантастические условия для самбистов. Совсем недавно у нас была тренировка в Ясеневе, где построили классный новый комплекс. Большое пространство для проведения соревнований, есть несколько тренажерных залов — очень круто», — отметил он.

Своей любимой столичной площадкой для выступлений молодой борец назвал «Лужники».

«Обожаю Международный центр самбо. Люблю там бороться — на трибунах всегда много зрителей, атмосфера невероятная. Там же базируется Федерация самбо, и это дополнительная причина для популярности у спортсменов», — рассказал победитель первенства мира.

В Москве же самбист вышел на ковер в раннем детстве и сейчас с гордостью выступает за российскую национальную сборную.

«У меня грузинские корни, но родился я в Москве. Самбо начал заниматься с трех лет. Для меня честь представлять Россию на международных турнирах», — поделился Александр-Шайн.

Подготовку к стартам спортсмен ведет под руководством целой команды опытных наставников.Отдельно он объяснил, почему родителям стоит отдавать детей именно в секции самбо. По его словам, этот отечественный вид единоборств объединяет в себе наиболее эффективные приемы защиты.

«Самбо — совокупность всех основных единоборств, оно взяло лучшее от каждого. Изначально оно предназначалось для самообороны госслужащих и сотрудников военных ведомств. Те, кто говорит, что самбо — это исключительно про борьбу, не совсем правы. Есть три вида: боевое, спортивное и пляжное. В боевом можно бить, в спортивном — нет», — пояснил атлет.