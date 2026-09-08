Рост территории Москвы. Инфографика
Важнейшим показателем развития города считается рост его территории. Москва, как известно, росла постоянно. Но есть рубежи, когда её территория увеличивалась единовременно.
Важнейшим показателем развития города считается рост его территории. Москва, как известно, росла постоянно. Но есть рубежи, когда её территория увеличивалась единовременно.
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