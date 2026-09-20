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Памфилова: в Москве участки будут работать до последнего избирателя

Сюжет Выборы-2026
Скриншот
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Все избиратели, которые зашли на участки в Москве, проголосуют, участки будут работать до последнего избирателя, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. 

"Все избиратели, которые пришли, независимо от длинной очереди, на эти с десяток участков (в Москве - ред.), всех их попросили зайти внутрь, потому что они были обязаны в восемь часов (вечера - ред.) закрыть дверь, и комиссия будет работать до последнего избирателя", - заявила Памфилова в информационном центре ЦИК. 

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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МоскваЭлла ПамфиловаголосованиеВыборыЦИК РФМоскваГосдума РФ
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