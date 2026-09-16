Тридцать сантиметров надежды. Московские врачи спасли жительницу Ижевска

Семья 34-летней Татьяны Афанасьевой из Ижевска возвращалась домой после отпуска в Махачкале. Отдохнувшие, загорелые – мама, папа, две дочери и два приёмных маленьких сына. Вдруг на встречную полосу вылетела машина. Этот момент перевернул всю жизнь Татьяны.

«Помню страшный удар, – рассказывает она. – Супруг и сыновья погибли на месте. Я и дочки попали в больницу. У старшей – перелом трёх позвонков, младшая отделалась ушибами. А у меня из-за травм начался тромбоз, из-за чего стал умирать кишечник».

«У меня же дети – как я могла сдаться?»

Пострадавших тут же доставили в Махачкалу. Там Татьяне укоротили кишечник, но тромбоз полностью ликвидировать не удалось, пришлось провести повторную операцию. Врачи опасались за жизнь пациентки. Женщина выжила, но после хирургического вмешательства у неё осталось лишь 15 сантиметров тонкого кишечника. Двадцать лет назад это был бы приговор – такие пациенты не имели шансов выжить. Сейчас благодаря современным медикаментам, мастерству врачей и парентеральному питанию (введению питательных веществ напрямую в кровь через вену, в обход желудочно-кишечного тракта) у них появляется возможность восстановиться. Татьяна провела в реанимации несколько месяцев. Она боролась за жизнь. «У меня же дети, – улыбается она, – как я могла сдаться?»

О том, что мужа и сыновей нет в живых, пациентке сразу не сообщили. Два месяца ей говорили, что все находятся в больницах, но все живы – беспокойтесь, мол, в первую очередь о своём здоровье. Врачи боялись, что новость об утрате близких станет ударом, от которого Татьяна уже не оправится. И лишь когда её состояние стабилизировалось, ей открыли правду. «В реанимацию тогда пришла целая делегация, – вспоминает Татьяна. – Я сразу поняла, что всё плохо. Помню, как мне говорили о том, какая серьёзная авария произошла, как надо жить ради дочерей. Но всё было как в тумане. В голове крутилась лишь мысль о том, что мужа и мальчиков похоронили без меня». 30 лет! Как московский центр телемедицины меняет судьбы врачей и пациентов Подробнее

«Не понимала, как жить дальше»

Из больницы Татьяна вышла лишь через несколько месяцев с кучей выписанных лекарств, направлением на реабилитацию и колостомой (отверстие в передней брюшной стенке, через которое край толстой кишки выводится наружу для отвода содержимого кишечника).

«Это было ужасно, – признаётся она. – Врачи в Махачкале сделали всё, что смогли, но моя жизнь кардинально изменилась. Это устройство постоянно откупоривалось, и из него выливались отходы. Ночью я могла проснуться от того, что колостома отсоединилась. Спать приходилось на влагоотталкивающих простынях. Никому не пожелала бы пройти через такое испытание».

Пятнадцать сантиметров тонкой кишки практически не оставляли ей шанса вести нормальную жизнь. Татьяна могла есть обычную пищу, но она не переваривалась и вытекала в устройство. Женщина стремительно теряла вес. Если до аварии она весила 47 килограммов при росте чуть больше 160 сантиметров, то вскоре потеряла сразу 10 килограммов. Конечно, она старалась пользоваться парентеральным питанием, но его не всегда было просто достать.

«Я не понимала, как жить дальше», – признаётся она.

Решение нашлось в столице. Пациентку с необычной травмой согласились принять на операцию в городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина, чтобы сделать уникальную операцию, которую проводят только в этой клинике Москвы, – STEP-энтеропластику тонкой кишки.

Заведующий хирургическим отделением Евгений Ахтанин хорошо помнит Татьяну Афанасьеву. «Ситуация была очень непростой, – говорит он. – У пациентки осталось всего 15 сантиметров тонкого кишечника вместо положенных 3 метров. Плюс у неё не участвовала в пищеварении правая половина толстой кишки. Как следствие – постоянный стул, отказ от пищи, общая разбитость и абсолютное непонимание, что делать и как жить. Мы взялись за этот случай, ведь пациентке нужна была срочная помощь. Разобщили соединение тонкого кишечника с толстой кишкой, «включили» её и удлинили тонкую кишку до 30 сантиметров».

Татьяна и её спаситель, доктор Евгений Ахтанин. Фото: Департамент здавоохранения города Москвы

Почему только до 30, а не до 70, например? Оказывается, больше чем на 100% от исходной длины удлинять орган за одну операцию нельзя.

«Дальше будем наблюдать динамику, – объясняет Евгений Ахтанин. – Если произойдёт компенсаторное расширение тонкой кишки, то мы сможем уже из 30 сантиметров сделать 60».

Для полного отказа от внутривенного питания Татьяне нужно нарастить тонкий кишечник хотя бы до метра, так что впереди у неё как минимум ещё две операции. Но доктор Ахтанин говорит, что очень доволен результатами первой. Состояние пациентки улучшилось, и, главное, на сегодняшний день она уже смогла отказаться от колостомы. А ведь не прошло и месяца с того момента, как Татьяна вернулась домой к дочкам.

«Шанс жить так, как мечтаю»

Татьяна очень благодарна московским врачам. «В Москве смогли сделать то, с чем никогда не справились бы в Махачкале, – говорит она. – Насколько я знаю, такую операцию по удлинению кишечника во всей стране проводит только один человек – Евгений Александрович. И я очень рада, что попала к нему на лечение. Сейчас благодаря усилиям врачей у меня появился шанс жить так, как я мечтаю. Ещё пара операций – и всё будет по-прежнему. Я очень жду и верю, что у врачей всё получится». Технологии «думают» с нами. Главным «напарником» московских врачей стал ИИ Подробнее

Может заниматься привычными делами

Сейчас Татьяна учится жить по-новому. До 18 часов в сутки каждый день она должна находиться под капельницей, через которую в организм поступают препараты и витамины. Аппарат на колёсиках, так что женщина может вместе с ним передвигаться по квартире и заниматься привычными делами. Она строит свой график так, чтобы иметь возможность погулять с дочками или встретиться с подругой, хотя на всякий случай в сумочке у неё всегда с собой портативная капельница. В тот день, когда мы брали у неё интервью, она собиралась на родительское собрание к одной из дочерей.Врачи говорят, что Татьяне надо набрать вес, тогда капельницу смогут перевести в режим 12-часового обслуживания. Фактически ею нужно будет пользоваться преимущественно во время сна. Но для этого Татьяне необходимо поправиться ещё хотя бы на 7 килограммов. И она борется за каждый килограмм.

«Мне очень хочется вернуться к обычной жизни и не возить за собой повсюду капельницу, – признаётся жительница Ижевска. – Я стараюсь и уверена, всё сложится наилучшим образом».