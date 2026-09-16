От больниц к поликлиникам: Собянин и Беглов расширяют ЕМИАС в Петербурге

Записаться к врачу, открыть электронную медкарту и показать специалисту результаты прошлых обследований — всё это петербуржцы смогут делать через приложение «ЕМИАС.Петербург». Московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему внедрят во всех 197 городских поликлиниках Северной столицы.
Медицина без бумажных границ
Для полноценной консультации врачу нужна вся история болезни: результаты анализов, снимки, заключения коллег, сведения о назначениях и перенесённых заболеваниях. Пока эти данные разрознены по разным поликлиникам и больницам, специалисту приходится собирать картину по частям. С внедрением единой цифровой платформы медицинская информация будет доступна там, где она необходима, — в кабинете врача и в телефоне самого пациента.
16 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга (Москва также взяла на себя техническую поддержку). До этого к системе начали подключать некоторые больницы.
Сергей Собянин отметил во время поездки в Санк-Петербург, что столица активно передаёт регионам свои наработки: «По соглашению с Александром Дмитриевичем Бегловым мы занимаемся внедрением московской системы ЕМИАС в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга. До конца этого года она заработает во всех городских больницах».
По его словам, сейчас систему тестируют также в трёх питерских поликлиниках, а далее этот опыт будет распространяться. Мэр Москвы сообщил, что для петербуржцев разработано отдельное приложение «ЕМИАС.Петербург» — основной инструмент для записи к врачу и доступа к электронной медкарте.
«В результате нашей совместной работы петербургские врачи и пациенты смогут пользоваться множеством удобных медицинских сервисов, которые давно уже привычны москвичам. Это наш вклад в повышение качества и доступности медицинской помощи 5,6 млн петербуржцев», — подчеркнул Сергей Собянин.
Что уже изменилось в больницах
Переход Петербурга на ЕМИАС начался не сегодня: московскую систему в стационарах города внедряют с февраля 2024 года. Москва сформировала отдельную команду экспертов, которая помогает петербургским коллегам и технически, и методически.
Внедрение системы во всех 70 стационарах Санкт-Петербурга планируют завершить до конца 2026 года. Московские специалисты уже обучили 16 тысяч медицинских работников, а остальных сотрудников обучают петербургские коллеги.
ЕМИАС автоматизирует ключевые процессы госпитализации и лечения — от приёмного отделения и диагностики до реанимации и операционного блока.
История болезни, назначения, результаты исследований и сведения о процедурах теперь хранятся в электронном виде. Врач получает данные в режиме реального времени, не разыскивая бумажные документы и не ожидая их из других подразделений.
Для пациента всё ещё проще: медицинская история не потеряется между кабинетами. После интеграции стационарного и амбулаторного сегментов все данные будут доступны жителям через приложение «ЕМИАС.Петербург».
Вся медицина — в одном приложении
Следующий этап — амбулаторное звено. ЕМИАС предстоит внедрить во всех поликлиниках Петербурга. Доступ к ней получат и врачи, и пациенты.
Через специальное мобильное приложение жители смогут самостоятельно записаться к врачу, открыть электронную медкарту, получить справки, загрузить документы, проконсультироваться с доктором по телемедицине и вести дневники здоровья. Это полноценная медицинская «папка», которая всегда под рукой.
Пациент сможет не только посмотреть историю болезни, но и поделиться данными с другими специалистами — например, если нужно второе мнение и не хочется заново собирать документы.
Для Петербурга это означает переход от отдельных цифровых сервисов к единому информационному пространству, связывающему поликлиники и стационары.
Что ЕМИАС меняет в работе врача
ЕМИАС — это не только электронная запись и цифровая карта. В систему заложены стандарты, алгоритмы и клинические правила, помогающие врачу выстраивать тактику обследования и лечения. Получив информацию о рисках, специалист опирается на готовый алгоритм: какие исследования назначить и что делать по их результатам.
Это особенно важно при хронических диагнозах — диабете, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, — когда человек наблюдается годами. В системе можно формировать персональные программы диспансерного наблюдения.
Врач получает полноценное цифровое рабочее место: здесь ведётся график приёма, оформляются протоколы, назначения, направления, справки и больничные, а также заключения по результатам ЭКГ, рентгена, КТ и МРТ. Коммуникация с пациентом тоже внутри: аудио-, видеосвязь и чат встроены прямо в систему.
Цифровизация меняет не просто способ записи к доктору, а весь процесс оказания медицинской помощи — от первого обращения до лечения в стационаре.
Искусственный интеллект в помощь
ЕМИАС — не единственный московский цифровой инструмент в Петербурге. С декабря 2024 года городские медучреждения анализируют снимки лучевой диагностики (рентген и КТ) с помощью искусственного интеллекта через платформу «МосМедИИ». К ней уже подключены 89 из 109 петербургских организаций, имеющих радиологическое оборудование.