От больниц к поликлиникам: Собянин и Беглов расширяют ЕМИАС в Петербурге

Записаться к врачу, открыть электронную медкарту и показать специалисту результаты прошлых обследований — всё это петербуржцы смогут делать через приложение «ЕМИАС.Петербург». Московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему внедрят во всех 197 городских поликлиниках Северной столицы.

Медицина без бумажных границ

Для полноценной консультации врачу нужна вся история болезни: результаты анализов, снимки, заключения коллег, сведения о назначениях и перенесённых заболеваниях. Пока эти данные разрознены по разным поликлиникам и больницам, специалисту приходится собирать картину по частям. С внедрением единой цифровой платформы медицинская информация будет доступна там, где она необходима, — в кабинете врача и в телефоне самого пациента.

16 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга (Москва также взяла на себя техническую поддержку). До этого к системе начали подключать некоторые больницы.

Сергей Собянин отметил во время поездки в Санк-Петербург, что столица активно передаёт регионам свои наработки: «По соглашению с Александром Дмитриевичем Бегловым мы занимаемся внедрением московской системы ЕМИАС в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга. До конца этого года она заработает во всех городских больницах».

По его словам, сейчас систему тестируют также в трёх питерских поликлиниках, а далее этот опыт будет распространяться. Мэр Москвы сообщил, что для петербуржцев разработано отдельное приложение «ЕМИАС.Петербург» — основной инструмент для записи к врачу и доступа к электронной медкарте.

«В результате нашей совместной работы петербургские врачи и пациенты смогут пользоваться множеством удобных медицинских сервисов, которые давно уже привычны москвичам. Это наш вклад в повышение качества и доступности медицинской помощи 5,6 млн петербуржцев», — подчеркнул Сергей Собянин.

Сергей Собянин и Александр Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Что уже изменилось в больницах

Переход Петербурга на ЕМИАС начался не сегодня: московскую систему в стационарах города внедряют с февраля 2024 года. Москва сформировала отдельную команду экспертов, которая помогает петербургским коллегам и технически, и методически.

Внедрение системы во всех 70 стационарах Санкт-Петербурга планируют завершить до конца 2026 года. Московские специалисты уже обучили 16 тысяч медицинских работников, а остальных сотрудников обучают петербургские коллеги.

ЕМИАС автоматизирует ключевые процессы госпитализации и лечения — от приёмного отделения и диагностики до реанимации и операционного блока.

История болезни, назначения, результаты исследований и сведения о процедурах теперь хранятся в электронном виде. Врач получает данные в режиме реального времени, не разыскивая бумажные документы и не ожидая их из других подразделений.

Для пациента всё ещё проще: медицинская история не потеряется между кабинетами. После интеграции стационарного и амбулаторного сегментов все данные будут доступны жителям через приложение «ЕМИАС.Петербург».

Вся медицина — в одном приложении

Следующий этап — амбулаторное звено. ЕМИАС предстоит внедрить во всех поликлиниках Петербурга. Доступ к ней получат и врачи, и пациенты.

Через специальное мобильное приложение жители смогут самостоятельно записаться к врачу, открыть электронную медкарту, получить справки, загрузить документы, проконсультироваться с доктором по телемедицине и вести дневники здоровья. Это полноценная медицинская «папка», которая всегда под рукой.

Пациент сможет не только посмотреть историю болезни, но и поделиться данными с другими специалистами — например, если нужно второе мнение и не хочется заново собирать документы.

Для Петербурга это означает переход от отдельных цифровых сервисов к единому информационному пространству, связывающему поликлиники и стационары.

Что ЕМИАС меняет в работе врача

ЕМИАС — это не только электронная запись и цифровая карта. В систему заложены стандарты, алгоритмы и клинические правила, помогающие врачу выстраивать тактику обследования и лечения. Получив информацию о рисках, специалист опирается на готовый алгоритм: какие исследования назначить и что делать по их результатам.

Это особенно важно при хронических диагнозах — диабете, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, — когда человек наблюдается годами. В системе можно формировать персональные программы диспансерного наблюдения.

Врач получает полноценное цифровое рабочее место: здесь ведётся график приёма, оформляются протоколы, назначения, направления, справки и больничные, а также заключения по результатам ЭКГ, рентгена, КТ и МРТ. Коммуникация с пациентом тоже внутри: аудио-, видеосвязь и чат встроены прямо в систему.

Цифровизация меняет не просто способ записи к доктору, а весь процесс оказания медицинской помощи — от первого обращения до лечения в стационаре.

Искусственный интеллект в помощь