Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
188

Как столичные технологии масштабировались в регионах?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36. Откровенно о столичном 09/09/2026 Сюжет Опыт Москвы
Категория:  Москва и Подмосковье Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36 09/09/2026
Ответ редакции
0
+
-

2013

Запуск карты «Тройка» и переход от разовых межрегиональных соглашений к единым цифровым транспортным решениям.

Старт «Портала поставщиков», открывшего региональному бизнесу прямой доступ к столичным госзакупкам.

2017

Запуск проекта «Взаимообучение городов» с практикой директоров школ в инженерных классах и на IT-полигонах Москвы.

Открытие Кадрового центра Депздрава Москвы для аттестации и обучения региональных врачей на роботах-симуляторах.

Центр диагностики и телемедицины круглосуточно помогает городским клиникам и еженедельно анализирует более 180 тысяч результатов исследований.
30 лет! Как московский центр телемедицины меняет судьбы врачей и пациентов Подробнее

2020

Масштабирование московских алгоритмов цифрового мониторинга и протоколов телемедицины в регионы в период пандемии.

Распространение приложения «Парковки России» и единых стандартов парковочного пространства на другие регионы.

Запуск сервисов Банка технологий для обмена решениями по импортозамещению с региональными предприятиями.

2023

Передача архитектуры, интерфейса и библиотеки уроков Московской электронной школы в основу федеральной системы «Моя школа». Внедрение в регионах единого цифрового профиля ученика и виртуальных лабораторий.

Сергей Собянин и Михаил Мурашко в Центре диагностики и телемедицины.
Здоровье нации. Собянин и Мурашко обсудили с главами регионов ИИ в медицине Подробнее

2024

Подключение региональных клиник к ИИ-облаку «МосМедИИ» для автоматического поиска патологий на КТ/МРТ. Внедрение цифровой карты ЕМИАС в стационарах регионов.

2025

Запуск регулярных программ повышения квалификации для педагогов региональных инновационных школ в Москве.

2026

Заход «Тройки» в Брянскую, Ивановскую и Запорожскую области, интеграция с речным транспортом (Архангельск, Новосибирск) и кикшерингом (Томск, Владивосток).

Обработка сервисами «МосМедИИ» более 13 миллионов снимков из более чем 35 регионов.

Передача «Цифрового двойника» и платформ контроля строительства в 12 агломераций.

Программу Дня города Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в концертном зале «Зарядье».
«Символ сплочённости и единства». Как Москва отметила День города Подробнее

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Москваразвитие городастоличные технологиителемедицинакарта Тройкапроект Моя школаИИ-технологииопыт Москвы
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть