Как столичные технологии масштабировались в регионах?
2013
Запуск карты «Тройка» и переход от разовых межрегиональных соглашений к единым цифровым транспортным решениям.
Старт «Портала поставщиков», открывшего региональному бизнесу прямой доступ к столичным госзакупкам.
2017
Запуск проекта «Взаимообучение городов» с практикой директоров школ в инженерных классах и на IT-полигонах Москвы.
Открытие Кадрового центра Депздрава Москвы для аттестации и обучения региональных врачей на роботах-симуляторах.
2020
Масштабирование московских алгоритмов цифрового мониторинга и протоколов телемедицины в регионы в период пандемии.
Распространение приложения «Парковки России» и единых стандартов парковочного пространства на другие регионы.
Запуск сервисов Банка технологий для обмена решениями по импортозамещению с региональными предприятиями.
2023
Передача архитектуры, интерфейса и библиотеки уроков Московской электронной школы в основу федеральной системы «Моя школа». Внедрение в регионах единого цифрового профиля ученика и виртуальных лабораторий.
2024
Подключение региональных клиник к ИИ-облаку «МосМедИИ» для автоматического поиска патологий на КТ/МРТ. Внедрение цифровой карты ЕМИАС в стационарах регионов.
2025
Запуск регулярных программ повышения квалификации для педагогов региональных инновационных школ в Москве.
2026
Заход «Тройки» в Брянскую, Ивановскую и Запорожскую области, интеграция с речным транспортом (Архангельск, Новосибирск) и кикшерингом (Томск, Владивосток).
Обработка сервисами «МосМедИИ» более 13 миллионов снимков из более чем 35 регионов.
Передача «Цифрового двойника» и платформ контроля строительства в 12 агломераций.