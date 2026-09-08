Как столичные технологии масштабировались в регионах?

2013

Запуск карты «Тройка» и переход от разовых межрегиональных соглашений к единым цифровым транспортным решениям.

Старт «Портала поставщиков», открывшего региональному бизнесу прямой доступ к столичным госзакупкам.

2017

Запуск проекта «Взаимообучение городов» с практикой директоров школ в инженерных классах и на IT-полигонах Москвы.

Открытие Кадрового центра Депздрава Москвы для аттестации и обучения региональных врачей на роботах-симуляторах.

30 лет! Как московский центр телемедицины меняет судьбы врачей и пациентов Подробнее

2020

Масштабирование московских алгоритмов цифрового мониторинга и протоколов телемедицины в регионы в период пандемии.

Распространение приложения «Парковки России» и единых стандартов парковочного пространства на другие регионы.

Запуск сервисов Банка технологий для обмена решениями по импортозамещению с региональными предприятиями.

2023

Передача архитектуры, интерфейса и библиотеки уроков Московской электронной школы в основу федеральной системы «Моя школа». Внедрение в регионах единого цифрового профиля ученика и виртуальных лабораторий.

Здоровье нации. Собянин и Мурашко обсудили с главами регионов ИИ в медицине Подробнее

2024

Подключение региональных клиник к ИИ-облаку «МосМедИИ» для автоматического поиска патологий на КТ/МРТ. Внедрение цифровой карты ЕМИАС в стационарах регионов.

2025

Запуск регулярных программ повышения квалификации для педагогов региональных инновационных школ в Москве.

2026

Заход «Тройки» в Брянскую, Ивановскую и Запорожскую области, интеграция с речным транспортом (Архангельск, Новосибирск) и кикшерингом (Томск, Владивосток).

Обработка сервисами «МосМедИИ» более 13 миллионов снимков из более чем 35 регионов.

Передача «Цифрового двойника» и платформ контроля строительства в 12 агломераций.