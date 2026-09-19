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ЦИК: система ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на попытки атак

Сюжет Выборы-2026
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Несмотря на продолжающиеся попытки атак, столичная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжает работать в штатном режиме. Об этом в ходе брифинга, посвященного ходу избирательной кампании, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, в течение минувшей ночи система подвергалась серии агрессивных кибератак. Памфилова отметила, что эти действия носят скоординированный характер и не прекращаются до сих пор, однако специалистам технической поддержки удается успешно отражать все попытки вмешательства.

«Дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально и никто этого не заметил», — подчеркнула она.

Говоря о целях злоумышленников, председатель ЦИК заявила, что подобные действия направлены на дестабилизацию выборного процесса в российской столице. Она выразила уверенность, что планы недружественных сил обречены на провал. «Хочу подчеркнуть, что ничего у них не получится. Голосование продолжается… Явно перехвалила наших врагов, больше хвалить не буду, придется только разоблачать», — заявила Памфилова.

Напомним, что избирательная кампания стартовала 18 сентября. В течение трех дней — до 20 сентября — граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, а также на выборах в региональные органы власти. В этом году планируется заместить порядка 20,7 тысячи мандатов. Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое политическое событие для страны.
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