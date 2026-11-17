Дворец творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара в российской столице отмечает 90-летие со дня основания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, учреждение начало свою работу в 1936 году в статусе Дома пионеров Пролетарского района.

«В числе первых появились кружки авиамоделирования, кройки и шитья», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

В период 1960-1970-х годов на площадке регулярно проводились Гайдаровские недели с участием пионерских отрядов, а также издавалась всесоюзная газета «Гайдаровские искры». Официальное имя писателя дворцу присвоили в 1974 году.

Сегодня память о классике детской литературы поддерживает музейный комплекс «Музеи Гайдара», включающий семь тематических экспозиций.

«Сейчас во дворце занимаются больше 35 тысяч школьников и студентов колледжей», — отметил Собянин.

Для воспитанников разработано свыше двух тысяч образовательных программ, охватывающих шесть ключевых направлений: социально-гуманитарное, художественное, естественно-научное, техническое, туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.

«Особенно популярны театральные, вокальные и танцевальные студии, спортивные и технические кружки — их посещают больше 20 тысяч ребят», — уточнил глава города.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, образовательный процесс обеспечивают более 140 квалифицированных специалистов, среди которых профессиональные актеры, известные спортсмены и педагоги. В их числе абсолютный победитель конкурса «Педагоги года Москвы — 2026» в номинации «Сердце отдаю детям» Тимур Ашуров, актер Руслан Ягудин и чемпионка Европы по гонкам с препятствиями Светлана Филипович.

Реализация данных программ способствует развитию критического и творческого мышления учащихся, формируя компетенции для будущей карьеры. Деятельность учреждения интегрирована в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».