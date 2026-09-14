Блогер-итальянец высоко оценил чистоту улиц Москвы

Итальянский блогер Джильдо Авелла был приятно удивлён состоянием московских улиц. В своих социальных сетях он высказал восхищение тем, как в российской столице следят за чистотой и порядком.

«Я просто каждый раз наблюдаю, как моют, как чистят Москву, и это каждый раз меня удивляет. Настолько чисто, настолько приятно гулять, смотреть, как люди стараются сделать так, чтобы город был для всех комфортным и чистым», — отметил Джильдо.

Кроме того, иностранцу показалось впечатляющим внимание к фонтанам в городе.

Также Джильдо решил испытать себя за рулём специальной уборочной машины с электродвигателем и освоил управление этим оборудованием для очистки улиц.

Блогер уже пять лет проживает в Москве и рассказывает о жизни в столице на двух языках, делясь своими наблюдениями с подписчиками.