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Блогер-итальянец высоко оценил чистоту улиц Москвы

Andrey / pxhere.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Итальянский блогер Джильдо Авелла был приятно удивлён состоянием московских улиц. В своих социальных сетях он высказал восхищение тем, как в российской столице следят за чистотой и порядком.

«Я просто каждый раз наблюдаю, как моют, как чистят Москву, и это каждый раз меня удивляет. Настолько чисто, настолько приятно гулять, смотреть, как люди стараются сделать так, чтобы город был для всех комфортным и чистым», — отметил Джильдо.

Кроме того, иностранцу показалось впечатляющим внимание к фонтанам в городе.

Также Джильдо решил испытать себя за рулём специальной уборочной машины с электродвигателем и освоил управление этим оборудованием для очистки улиц.

Блогер уже пять лет проживает в Москве и рассказывает о жизни в столице на двух языках, делясь своими наблюдениями с подписчиками.
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