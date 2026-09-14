Юрист Георгиева объяснила, как вернуть навязанные чаевые в ресторане

Посетитель ресторана вправе отказаться от чаевых, которые без его согласия включили в счёт, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева.

По её словам, закон «О защите прав потребителей» обязывает заранее сообщать полную стоимость товара или услуги. Если дополнительная сумма появилась в чеке неожиданно, клиент может оплатить только заказанные блюда.

Обязанность доказать, что посетитель заранее согласился на дополнительную услугу, лежит на заведении. Даже если клиент уже оплатил счёт и только потом заметил чаевые, он может обратиться к администрации с просьбой вернуть деньги.

При отказе Георгиева советует составить письменную претензию в двух экземплярах, указав реквизиты для возврата средств. Один документ передаётся заведению, на втором следует получить отметку о вручении.

Если деньги не вернут в течение десяти дней, потребитель может обратиться в суд и пожаловаться в Роспотребнадзор. За обман потребителей юридическим лицам может грозить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.