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Рыбалкин объяснил, что происходит с зарплатой после перехода на удалёнку

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Переход на дистанционную работу сам по себе не даёт работодателю права снижать зарплату сотруднику, если его обязанности и нормы труда остаются прежними, рассказал RT эксперт Виталий Рыбалкин.

По его словам, в этом случае за работником сохраняются оклад, премии, доплаты и другие предусмотренные выплаты. Изменить условия оплаты можно только по общим правилам трудового законодательства, например по соглашению сторон или при организационных и технологических изменениях.

Работодатель также должен обеспечить дистанционного сотрудника необходимым оборудованием и программным обеспечением. Если работник с ведома компании использует личный компьютер, телефон или другое имущество, ему положена компенсация связанных с этим расходов.

При этом работодатель не обязан автоматически полностью оплачивать домашний интернет или электроэнергию. Размер и порядок компенсации должны быть закреплены в трудовом или коллективном договоре, дополнительном соглашении либо локальном акте.

Если дистанционного сотрудника направляют в другую местность относительно места его работы, поездка оформляется как командировка с оплатой проезда, проживания и суточных. Поездка в офис в том же населённом пункте по умолчанию командировкой не считается.

Если компенсация за использование личного имущества не выплачивается, Рыбалкин советует письменно зафиксировать оборудование и расходы, а при необходимости обратиться в трудовую инспекцию или суд.
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