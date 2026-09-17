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Рожкова объяснила, почему пользователи ИИ могут зарабатывать больше

DC Studio / freepik.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Регулярное использование искусственного интеллекта связано с более высокой производительностью труда и может сопровождаться заметной разницей в заработках, рассказала KP.RU старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Ксения Рожкова.

По данным исследования ВШЭ, у работников на невысоких и средних позициях эпизодическое использование ИИ связано с разницей в заработке около 17,2%, а у высококвалифицированных специалистов, регулярно работающих с нейросетями, показатель достигает 41,8%.

Рожкова объяснила это в первую очередь экономией времени. По её словам, нейросети способны примерно на 40% сократить время подготовки текста и на 50% ускорить написание программного кода, позволяя за тот же рабочий день выполнить больше задач.

При этом эксперт указала и на эффект отбора. ИИ чаще применяют на высококвалифицированных должностях, которые изначально относятся к более высокооплачиваемым.

Среди 10 тыс. участников исследования регулярно пользовались ИИ 1,6%, ещё 11% делали это время от времени. Чаще всего нейросети применяли специалисты в IT, СМИ, юриспруденции, финансах, науке и культуре.
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